«Место занято»: Роза Сябитова оценила перспективы Прохора Шаляпина стать ведущим «Давай поженимся»

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram/aChaliapin)

Главная сваха страны Роза Сябитова оценила перспективы артиста Прохора Шаляпина стать ведущим «Давай поженимся». Последний заявил о таком варианте на шоу «Натальная карта».



В беседе с «Абзацем» Сябитова предложила Прохору попробовать себя в других проектах. Сваха отметила, что место соведущего занято. Помимо нее и Ларисы Гузеевой, подбирать людям пару помогает искусственный интеллект. В связи с этим Сябитова сомневается, что Шаляпин впишется в женский коллектив.

«А вряд ли Прохор Шаляпин может конкурировать с искусственным интеллектом, потому что мы ИИ не воспринимаем с Ларисой как некоего соведущего. У нас с ним нет никаких конфликтов. Поэтому Прохор вряд ли подойдет на эту тему. Место занято. Лучше (пусть) не мечтает, а пытается в других проектах себя проявить», — сказала Роза.

Сам Шаляпин ранее заявил, что хотел бы попробовать себя на месте ведущего в «Давай поженимся» и «Поле чудес». По мнению артиста, он бы прекрасно справился с такой задачей.
