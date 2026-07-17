17 июля 2026, 19:03

Ульяна Васькович (Фото: Instagram* / @uliavasofficial)

18 июля свой 28-й день рождения отмечает актриса Ульяна Васькович — девушка, чья первая роль стала настоящим кинематографическим событием. Её путь на большой экран начался не с громких кастингов и связей в индустрии, а с обычной страницы в социальной сети. Сегодня Ульяну называют одной из самых заметных представительниц поколения молодых российских актеров, а её дебют в фильме «14+» продолжает вспоминаться зрителями спустя годы. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Творческая семья и мечта о сцене: каким было детство Ульяны Васькович Тысяча претенденток и одна страница в соцсети: как Ульяна получила роль в «14+» «14+»: роль первой любви, которая принесла мировое признание Скандал перед премьерой и победа фильма после выхода От подростковой звезды до серьезных ролей: новые проекты актрисы Почему Ульяна Васькович не рассказывает о личной жизни Новая глава карьеры: от «14+» к сложным драматическим историям Почему история Ульяны Васькович остается особенной

Творческая семья и мечта о сцене: каким было детство Ульяны Васькович

Тысяча претенденток и одна страница в соцсети: как Ульяна получила роль в «14+»

Ульяна Васькович (Фото: Instagram* / @uliavasofficial)

«14+»: роль первой любви, которая принесла мировое признание

Ульяна Васькович (Фото: Instagram* / @uliavasofficial)

Скандал перед премьерой и победа фильма после выхода

От подростковой звезды до серьезных ролей: новые проекты актрисы

Ульяна Васькович (Фото: Instagram* / @uliavasofficial)

Почему Ульяна Васькович не рассказывает о личной жизни

Ульяна Васькович (Фото: Instagram* / @uliavasofficial)

Новая глава карьеры: от «14+» к сложным драматическим историям

Ульяна Васькович (Фото: Instagram* / @uliavasofficial)

Почему история Ульяны Васькович остается особенной