Ульяну Васькович нашли во «ВКонтакте», а спустя годы о ней заговорили во всем мире: история актрисы, которая случайно попала в кино
18 июля свой 28-й день рождения отмечает актриса Ульяна Васькович — девушка, чья первая роль стала настоящим кинематографическим событием. Её путь на большой экран начался не с громких кастингов и связей в индустрии, а с обычной страницы в социальной сети. Сегодня Ульяну называют одной из самых заметных представительниц поколения молодых российских актеров, а её дебют в фильме «14+» продолжает вспоминаться зрителями спустя годы. Подробнее — в материале «Радио 1».
Творческая семья и мечта о сцене: каким было детство Ульяны ВаськовичУльяна Денисовна Васькович родилась 18 июля 1998 года в Москве. Будущая актриса выросла в семье, тесно связанной с кино: её родители — сценаристы. С ранних лет она находилась в творческой атмосфере, где искусство было не просто увлечением, а частью повседневной жизни.
Артистические способности Ульяна начала проявлять ещё в детстве. Родители поддержали интерес дочери к сцене и отдали её в театральную школу. Уже тогда девушка поняла, что актерская профессия требует не только вдохновения, но и ежедневного труда.
Несмотря на юный возраст, Васькович привыкала к дисциплине: репетиции, занятия и постоянная работа над собой стали частью её жизни. После окончания школы она окончательно определилась с будущим и поступила в Российский институт театрального искусства — ГИТИС.
Тысяча претенденток и одна страница в соцсети: как Ульяна получила роль в «14+»Казалось бы, попасть в кино случайно невозможно. Однако история первого успеха Ульяны Васькович стала именно такой.
В 2015 году состоялась премьера подростковой драмы «14+» режиссёра Андрея Зайцева, которая стала дебютной работой актрисы. До появления Ульяны на проект пробовались более тысячи девушек — создатели фильма долго искали исполнительницу главной женской роли Вики.
На кандидатуру Васькович режиссёру обратил внимание друг её отца. Сначала Андрей Зайцев познакомился с будущей актрисой заочно — он посмотрел её страницу во «ВКонтакте» и фотографии девушки. После этого Ульяну пригласили на прослушивание.
Во время пробы ей задавали вопросы не только о профессии, но и о личном восприятии любви. Позже режиссёр рассказывал, что первое впечатление от встречи было неоднозначным: девушка показалась ему спокойной и даже немного незаметной. Но стоило ей начать говорить, как стало понятно — перед ним сформировавшаяся личность с собственным взглядом на мир. Именно эта естественность стала главным аргументом в пользу Ульяны.
«14+»: роль первой любви, которая принесла мировое признаниеФильм «14+» стал историей о взрослении, первых чувствах и поиске себя. Сюжет картины рассказывает о двух подростках из большого города, которые переживают первую любовь. В основе истории — знакомые каждому эмоции: страх, надежда, желание быть понятым и принятым.
Партнером Ульяны по фильму стал Глеб Калюжный, сыгравший её экранного возлюбленного. Их дуэт оказался настолько убедительным, что многие зрители поверили в настоящие чувства между актерами.
На момент съемок Васькович была совсем юной — ей исполнилось 15 лет прямо на съемочной площадке. Именно близость возраста с героиней помогла актрисе передать переживания подростка максимально искренне.
Перед началом работы Андрей Зайцев тщательно готовил актеров: команда разбирала сцены, обсуждала характеры персонажей и возможные реакции героев. Во время съемок режиссёр часто спрашивал Ульяну и Глеба, как бы они сами поступили в подобных ситуациях.
Скандал перед премьерой и победа фильма после выходаДо выхода «14+» картина оказалась в центре громкого обсуждения. В интернете появилось видео, которое выдавали за кадры из фильма. Авторы публикаций утверждали, что лента якобы содержит спорные сцены и пропагандирует нежелательные явления среди подростков.
Режиссёр Андрей Зайцев опроверг эту информацию. Он заявил, что подобные материалы не имеют отношения к его фильму, а главная идея картины заключается совсем в другом — в разговоре о любви, нежности и эмоциональном взрослении.
После премьеры зрители смогли убедиться в этом самостоятельно. «14+» получил признание на российских и международных фестивалях: фильм был отмечен наградами «Кинотавра», получил второй приз Московского международного кинофестиваля, премию фестиваля «Сталкер» и номинацию на «Хрустального медведя» Берлинале. Позже картина вышла во французский прокат.
От подростковой звезды до серьезных ролей: новые проекты актрисыПосле успеха «14+» Ульяна получила множество сообщений от зрителей из разных стран. Подростки делились с ней личными историями, рассказывали о первой любви и спрашивали о возможном продолжении фильма. Этот отклик вдохновил актрису продолжить профессиональный путь.
В 2017 году она снялась в короткометражном фильме «Рина» режиссёра Артура Григорьева. Картина рассказывает о девушке, которой не хватает внимания родителей, занятых собственными проблемами. Спустя два года в фильмографии Васькович появился документальный проект «Беспорядочные слова на незначительные и невнятные темы».
Также актриса сыграла в драме «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Работа над историей о блокадном Ленинграде стала для команды сложным испытанием — как физически, так и эмоционально.
Еще одной заметной работой стала короткометражка «Зарница», где Ульяна исполнила главную роль. Она сыграла Алису — целеустремленную девушку, которая становится курсанткой московского кадетского корпуса и сталкивается с травлей из-за стремления быть лучшей.
Почему Ульяна Васькович не рассказывает о личной жизниО личной жизни актриса предпочитает говорить редко. Свои первые отношения Ульяна вспоминала как юношескую романтическую историю. Она познакомилась с молодым человеком, когда училась в седьмом классе. Пара много гуляла, слушала музыку вместе, однако со временем девушка поняла, что настоящих чувств между ними нет.
После выхода «14+» поклонники предполагали, что между Ульяной и Глебом Калюжным могли возникнуть романтические отношения. Сама актриса рассказывала, что даже участники съемочной группы и её мама ожидали подобного развития событий. Однако в реальности актеров связывала только дружба. Несмотря на разные характеры, они хорошо общались после окончания съемок, а Ульяна даже приходила на концерты Глеба.
Сегодня Васькович не раскрывает подробности личной жизни. Известно лишь, что в будущем она мечтает о большой семье и однажды призналась, что хотела бы стать мамой шестерых детей.
Новая глава карьеры: от «14+» к сложным драматическим историямОдной из последних заметных работ актрисы стал фильм Натальи Мещаниновой «Один маленький ночной секрет». Картина была представлена на кинофестивале в Роттердаме в 2023 году.
В центре сюжета — тяжелая история подростка, столкнувшегося с домашним насилием. Ульяне досталась второстепенная роль, а главную героиню сыграла Таисья Калинина.
Эта работа стала еще одним шагом в сторону более сложных драматических образов, отличающихся от её первой роли в «14+».
Почему история Ульяны Васькович остается особенной
История Ульяны Васькович — это редкий пример того, как случайность может стать началом большого пути.
Одна фотография в интернете, одна встреча с режиссёром и одна роль превратили обычную московскую девушку в актрису, которую узнали тысячи зрителей.
Её героиня из «14+» стала символом поколения, выросшего в эпоху социальных сетей, но по-прежнему ищущего настоящие эмоции и любовь. А сама Ульяна продолжает развиваться в профессии, выбирая истории, которые заставляют зрителя чувствовать и задумываться.