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Ирину Горбачёву заметили с новым возлюбленным на свадьбе Иды Галич

Ирина Горбачева рассекретила роман с художником Дмитрием Горбуновым
Ирина Горбачёва с Дмитрием Горбуновым (Фото: Инстаграм* @zaytseva_ph)

Актрису Ирину Горбачёву заметили с новым возлюбленным на свадьбе Иды Галич. Мероприятие, которое проходило в Северной Осетии, стало самым ярким и обсуждаемым событием в медиапространстве в этом месяце.



Фотограф Тая Заяц в личном блоге поделилась снимками со свадьбы блогера Иды Галич, на которых присутствовала Ирина Горбачёва в компании, предположительно, нового избранника, 41-летнего художника Дмитрия Горбунова. До этого момента об отношениях актрисы не было известно ничего определённого, хотя она неоднократно давала понять в своих социальных сетях, что не одинока.

В 2022 году артистка Горбачёва рассталась с известным музыкантом Антоном Савлеповым из украинской группы Quest Pistols. Ранее она была замужем за актёром Григорием Калининым.

Екатерина Коршунова

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