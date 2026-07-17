17 июля 2026, 17:15

Ирина Горбачева рассекретила роман с художником Дмитрием Горбуновым

Ирина Горбачёва с Дмитрием Горбуновым (Фото: Инстаграм* @zaytseva_ph)

Актрису Ирину Горбачёву заметили с новым возлюбленным на свадьбе Иды Галич. Мероприятие, которое проходило в Северной Осетии, стало самым ярким и обсуждаемым событием в медиапространстве в этом месяце.