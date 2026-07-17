Ирину Горбачёву заметили с новым возлюбленным на свадьбе Иды Галич
Актрису Ирину Горбачёву заметили с новым возлюбленным на свадьбе Иды Галич. Мероприятие, которое проходило в Северной Осетии, стало самым ярким и обсуждаемым событием в медиапространстве в этом месяце.
Фотограф Тая Заяц в личном блоге поделилась снимками со свадьбы блогера Иды Галич, на которых присутствовала Ирина Горбачёва в компании, предположительно, нового избранника, 41-летнего художника Дмитрия Горбунова. До этого момента об отношениях актрисы не было известно ничего определённого, хотя она неоднократно давала понять в своих социальных сетях, что не одинока.
В 2022 году артистка Горбачёва рассталась с известным музыкантом Антоном Савлеповым из украинской группы Quest Pistols. Ранее она была замужем за актёром Григорием Калининым.
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