«Умеет это монетизировать»: Психоаналитик раскрыла, как на Анне Седоковой отразилось самоубийство мужа

03 июля 2025, 18:31

Психоаналитик Смолярчук: Седокова чувствует вину за самоубийство мужа

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова пожаловалась на травлю в соцсетях после возвращения к своей обычной жизни. Многие подписчики обвинили её в том, что она слишком быстро забыла о смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.







«Тысячи комментариев о том, что я страшная и старая. Вы не представляете, сколько сил мне понадобилось, чтобы только сделать этот один шаг за порог дома. Сейчас я выгляжу по-другому, да было очень сложно тогда.

Но как же жестоки бывают люди, добивая тех, кто уже лежит», – поделилась звезда.

«Люди, которые уже подверглись травле и ушли, например, в какую-нибудь дисфорию или тяжелое переживание депрессии, склонны к изоляции от общества. Они начинают общества бояться, начинают избегать коммуникаций, тем более с чужими незнакомыми людьми, где есть большие риски получить еще порцию травли», — пояснила она.

«К тому же существует история с самоубийством ее мужа, в которой она берет на себя часть виноватости. Это не дает ей жить спокойно в любом случае. Но агрессивные отклики у нее будут всегда, потому что она человек публичный. Однако Седокова удерживает общественный удар и даже умеет это монетизировать», — объяснила Смолярчук.