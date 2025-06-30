«Абзац»: актер Данила Козловский отказывается от частных мероприятий в РФ
Актер Данила Козловский отказывается от частных мероприятий в РФ, сообщило издание «Абзац» со ссылкой на ивент-агентства.
Обстоятельство, по которому звезда фильма «Экипаж» не готов браться за частные шоу, не раскрывалось. Отмечалось, что Козловский может опасаться каверзных вопросов общественности, поскольку три года назад артист покинул Россию. Затем Данила стал организовывать выступления за границей, их посещали уехавшие знаменитости, включая певицу Аллу Пугачеву.
Известно, что Козловский много времени проводил в США, однако он сам эту информацию отрицает. Недавно актер вернулся на родину и даже поставил на российской сцене свой спектакль «Фрэнк».
Ранее сообщалось, что Даниле Козловскому вслед за Кристиной Орбакайте запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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