20 февраля 2026, 11:48

Николай Комягин (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Умер Николай Комягин, вокалист и основатель культовой группы Shortparis. Ему было 39 лет. Причина — внезапная остановка сердца после тренировки по боксу, сообщили в Telegram-канале SHOT. Подробнее о творческом пути актёра и музыканта — в материале «Радио 1».





Содержание Биография: от первых аккордов до международной славы Николай Комягин как актёр «Мой брат умер»: спектакль, над которым он работал Вклад в музыку и культуру Как умер Николай Комягин?

Биография: от первых аккордов до международной славы

«Помню, как меня во дворе полтора часа били ногами», — вспоминал Николай в одном из интервью.

Николай Комягин (Фото: Instagram* @_shortparis_)

Николай Комягин как актёр

«Лето» (2018) — байопик про легендарного Виктора Цоя, где Николай сыграл одну из ролей в художественном повествовании о рок‑музыке 80‑х;

«Карамора» (2022) — сериал Данилы Козловского, где его участие также отметили зрители.

«Мой брат умер»: спектакль, над которым он работал

Вклад в музыку и культуру

Группа «Shortparis» (Фото: Instagram* @_shortparis_)

Как умер Николай Комягин?