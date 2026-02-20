Умер лидер группы Shortparis Николай Комягин: над чем он работал в последние дни жизни и как связан с кино?
Умер Николай Комягин, вокалист и основатель культовой группы Shortparis. Ему было 39 лет. Причина — внезапная остановка сердца после тренировки по боксу, сообщили в Telegram-канале SHOT. Подробнее о творческом пути актёра и музыканта — в материале «Радио 1».
Биография: от первых аккордов до международной славы
Николай Владимирович Комягин родился 31 января 1987 года в Новокузнецке, промышленном центре Кемеровской области, где сосредоточены металлургические заводы. Он вырос в районе Запсиба — между четырьмя домами, несколькими тополями и дворовыми компаниями с ножичками. Детство Николая было непростым.
«Помню, как меня во дворе полтора часа били ногами», — вспоминал Николай в одном из интервью.
Сам Новокузнецк он позже описывал как «культурно плоский, со стрельбой и мордобоем», но именно эта суровая среда стала питательной почвой для его будущей музыки, полной сырой и неудобной энергии.
Отец Николая, Владимир, тридцать пять лет плавил алюминий на местном заводе, а сестра работала по соседству. Всё указывало на то, что Николай пойдёт по их стопам. Однако после школы он поступил на факультет искусствоведения. Его интересовало всё, что выходило за рамки привычного.
Получив диплом, он стал преподавать мировую художественную культуру в обычной школе. Профессия нравилась, но с администрацией работать было сложно — методы молодого педагога слишком выбивались из стандартных форматов. Зарплата была небольшой, зато работа казалась осмысленной. Но тяга к музыке и самовыражению оказалась сильнее, и вскоре Николай выбрал творчество вместо привычной стабильности.
Он начинал с увлечения музыкой и экспериментального творчества, которое позже привело к созданию Shortparis в 2012 году. Группа быстро стала узнаваемой, благодаря смеси пост‑панка, электронных ритмов, театрального перформанса и экспериментального звучания.
Shortparis выпустили четыре студийных альбома, каждый из которых отмечен критиками и поклонниками за нестандартный подход к музыке и визуальному оформлению. В их творчестве часто звучали темы протеста, философские размышления о современности и глубокий эмоциональный заряд.
Николай Комягин как актёр
Помимо музыки, Комягин пробовал себя и в кино. Он снялся в нескольких картинах:
- «Лето» (2018) — байопик про легендарного Виктора Цоя, где Николай сыграл одну из ролей в художественном повествовании о рок‑музыке 80‑х;
- «Карамора» (2022) — сериал Данилы Козловского, где его участие также отметили зрители.
«Мой брат умер»: спектакль, над которым он работал
Особое место в творчестве Николая занимает работа над театральной постановкой «Мой брат умер», которую представят 23 февраля 2026 года в Театре Наций. Сценарий к спектаклю написал Алексей Балабанов — культовый режиссёр и сценарист.
Николай Комягин выступил композитором постановки — он создавал всё музыкальное сопровождение для сценических действий.
Этот спектакль был для него важным проектом, где музыка и драматургия шли рука об руку. Теперь премьера приобретает особую эмоциональную окраску — постановка, название которой совпадает с одной из тем потери и скорби, станет данью памяти самому музыканту.
Вклад в музыку и культуруКомягин и Shortparis навсегда останутся в истории как пример артистической смелости и независимости. Их музыка выходила за рамки жанров, меняла ожидания слушателей и критиков, вдохновляла молодёжь и становилась саундтреком к протестным движениям в разных странах.Shortparis выступали на крупных фестивалях, их песни звучали на радио и в международных публикациях, они активно работали над визуальной составляющей выступлений — всё это стало частью культурного следа Николая Комягина.
Как умер Николай Комягин?
Смерть Николая произошла после спортивной тренировки. По данным SHOT, он занимался боксом, а затем внезапно почувствовал себя плохо — сердце остановилось. Врачи не смогли спасти музыканта.
Официальных комментариев от близких или представителей группы пока нет, но уже сейчас поклонники вспоминают его как талантливого, неординарного исполнителя и творца.