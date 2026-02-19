Достижения.рф

Мама Тимати высказалась о воспитании младшей внучки

Симона Черноморская ответила на критику из-за участия в жизни детей сына
Симона Черноморская (Фото: Instagram* / @simona280)

Мать рэпера Тимати — Симона Черноморская — прокомментировала в соцсетях обсуждения вокруг своей роли в воспитании внучек.



В сторис она объяснила, что не вмешивается в воспитание младшей внучки Эммы, дочери музыканта и Валентины Ивановой.

По словам Черноморской, основная ответственность за воспитание девочки лежит на её матери. При этом Симона Яковлевна призналась, что гораздо активнее участвует в жизни старшей внучки Алисы, поскольку занимается её воспитанием с самого рождения. Она также рассказала, что старается выстраивать с девочкой максимально доверительные отношения — у них нет запретных тем, а разговоры всегда проходят с учётом возраста ребёнка.

Недавно Черноморская добавила, что одной из главных неожиданностей для неё в воспитании 11-летней Алисы стало то, насколько быстро дети взрослеют и начинают задавать серьёзные вопросы.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

