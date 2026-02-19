Мама Тимати высказалась о воспитании младшей внучки

19 февраля 2026, 21:01

Симона Черноморская ответила на критику из-за участия в жизни детей сына

Симона Черноморская (Фото: Instagram* / @simona280)

Мать рэпера Тимати — Симона Черноморская — прокомментировала в соцсетях обсуждения вокруг своей роли в воспитании внучек.