Мама Тимати высказалась о воспитании младшей внучки
Мать рэпера Тимати — Симона Черноморская — прокомментировала в соцсетях обсуждения вокруг своей роли в воспитании внучек.
В сторис она объяснила, что не вмешивается в воспитание младшей внучки Эммы, дочери музыканта и Валентины Ивановой.
По словам Черноморской, основная ответственность за воспитание девочки лежит на её матери. При этом Симона Яковлевна призналась, что гораздо активнее участвует в жизни старшей внучки Алисы, поскольку занимается её воспитанием с самого рождения. Она также рассказала, что старается выстраивать с девочкой максимально доверительные отношения — у них нет запретных тем, а разговоры всегда проходят с учётом возраста ребёнка.
Недавно Черноморская добавила, что одной из главных неожиданностей для неё в воспитании 11-летней Алисы стало то, насколько быстро дети взрослеют и начинают задавать серьёзные вопросы.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России