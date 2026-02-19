«Я это исправляю»: Рэпер Ганвест ответил на обвинения в пропаганде наркотиков

19 февраля 2026, 15:10

Рэпер Ганвест перезапишет 25 треков после обвинений в пропаганде наркотиков

Руслан Гоминов (Фото: Instagram* @biggunwest)

Рэпер Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов) объявил в личном блоге о намерении перевыпустить 25 своих треков с исправленными текстами и заняться благотворительностью.





Такое решение музыкант принял после обвинений в пропаганде запрещённых веществ.

«Я не поддерживаю употребление наркотиков и не считаю подобную тематику нормой. Если в прошлом какие-то строки могли восприниматься иначе — я это исправляю. Моральную ответственность за свои слова и контент я принимаю», — написал Руслан.