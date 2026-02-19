«Я это исправляю»: Рэпер Ганвест ответил на обвинения в пропаганде наркотиков
Рэпер Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов) объявил в личном блоге о намерении перевыпустить 25 своих треков с исправленными текстами и заняться благотворительностью.
Такое решение музыкант принял после обвинений в пропаганде запрещённых веществ.
«Я не поддерживаю употребление наркотиков и не считаю подобную тематику нормой. Если в прошлом какие-то строки могли восприниматься иначе — я это исправляю. Моральную ответственность за свои слова и контент я принимаю», — написал Руслан.Кроме того, Гоминов анонсировал участие в социальных и благотворительных инициативах, чтобы переключиться на позитивную повестку и приносить реальную пользу. Широкую известность рэпер получил благодаря трекам и интернет-мемам, включая фразы «Пепе», «Ко ко шнейне», «Фа» и «Вота фа».
