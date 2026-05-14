Алкоголизм сына, любовь на всю жизнь и смерть: как сложилась судьба секс-символа СССР Светланы Светличной?
Светлана Светличная — советская и российская актриса театра и кино. Артистка известна по культовой роли Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука» и фразе «Невиноватая я!», а также браку с актером Владимиром Ивашовым. 16 ноября 2024 года она скончалась. Что стало причиной ее смерти — в материале «Радио 1».
Биография Светланы Светличной: детство и юностьСветлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (сейчас — Гюмри) Армянской ССР в русской семье. Ее отец — Афанасий Михайлович Светличный, мать — Мария Федоровна Светличная (в девичестве Золотарева).
Семья девочки часто переезжала, так как отец работал военным. Светлана пошла в первый класс в Ахтырке Сумской области, получила аттестат — уже в Советске Калининградской области. В 1958 году Афанасий Михайлович вышел в отставку, и семья осела в Мелитополе. В том же году благодаря настойчивости матери Светлане удалось поступить во ВГИК и попасть на курс Михаила Ромма.
Первую свою роль Светличная сыграла еще будучи студенткой, ее позвали в фильм Михаила Калика «Колыбельная». В 1963 году она успешно окончила институт и стала актрисой Театра-студии киноактера.
Карьера Светланы СветличнойПосле дебюта в фильме «Колыбельная» Светличной все чаще стали поступать приглашения на различные роли. Она сыграла в фильмах «Им покоряется небо» 1963 года, «Мне двадцать лет» 1965 года, «Стряпуха» 1965 года, «Чистые пруды» 1965 года, «Неподсуден» 1969 года.
Всесоюзную популярность Светличная обрела после роли роковой красавицы Анны Сергеевны в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В то же время своей любимой ролью она называла молодую машинистку Габи из легендарной 12-серийной драмы «Семнадцать мгновений весны» 1973 года.
Карьера Светличной насчитывает десятки кинолент, в том числе «Герой нашего времени» 1965 года, «Тридцать три» 1965 года, «Держись за облака» 1972 года, «Место встречи изменить нельзя» 1979 года, «Анна Павлова» 1983 года, «День гнева» 1985 года, «Дома на камне» 1994 года. В нулевые актриса сыграла в фильмах «Дом у соленого озера» 2004 года, «Богиня: как я полюбила» 2004 года, «Звезда Империи» 2007 года, «Похищение Богини» 2009 года и других.
Личная жизнь актрисыГлавную любовь своей жизни Светлана встретила еще в студенческом возрасте, когда познакомилась с Владимиром Ивашовым, учившимся на старших курсах. Через несколько лет пара сблизилась после сцены с поцелуем на генеральной репетиции «Казаков» по произведению Льва Толстого. Вскоре они признались друг другу в любви, а затем и поженились.
Вопреки разногласиям супруги прожили вместе долгие годы. В 90-е, когда семья столкнулась с финансовыми трудностями, Владимир ушел работать на стройку. Тяжелый физический труд подорвал его здоровье и в 1995-м году он скончался. Второй раз Светличная вышла замуж в 1998 году за барда Сергея Смирнова-Сокольского. Их брак продлился лишь 27 дней.
У Светличной двое сыновей — Алексей и Олег Ивашовы. Олег погиб в 2006 году от последствий алкоголизма. Актриса была уверена, что уйти на тот свет ему помогли недруги. Светлана всегда старалась вести насыщенную жизнь. Даже в преклонном возрасте не забывала, что она в первую очередь женщина. Одним из секретов своей красоты она называла состояние влюбленности.
Причины смерти16 ноября 2024 года стало известно, что Светлана Светличная скончалась. Ей было 84 года. Предварительной причиной смерти называют сердечно-сосудистую недостаточность на фоне рака ротоглотки. Также у актрисы было новообразование в лобной доли мозга.
Последнее время у Светличной были серьезные проблемы с речью и мышлением, она стремительно теряла память из-за болезни Альцгеймера. Болезнь актрисы быстро прогрессировала, последние несколько месяцев перед смертью она получала питание внутривенно и была прикована к постели.