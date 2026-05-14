«Обожаю чеснок»: Анна Чиповская раскрыла свои гастрономические слабости
Анна Чиповская поделилась подробностями своей жизни вне сцены и рассказала, что помогает ей восстанавливаться после тяжёлых рабочих дней в театре. По словам артистки, лучший способ расслабиться для неё — это вкусная еда, хороший сон и общение с близкими друзьями. Об этом сообщает NEWS.ru.
Особое место в списке любимых блюд Чиповской занимают хинкали и борщ. Однако главным гастрономическим фаворитом актриса неожиданно назвала чеснок — причём в любом виде.
«Я люблю хинкали, борщ, чеснок. Я обожаю чеснок! Я очень люблю чеснок! Я не могу с этим ничего поделать. Причём это уже не тайна. Свежий, маринованный — любой», — призналась артистка.Поклонников особенно развеселила искренность актрисы: многие отметили, что редко слышат от звёзд настолько простые и «домашние» признания.
Для Анны этот год остаётся непростым и в личном плане. В феврале актриса пережила тяжёлую утрату — ушла из жизни её мама, Ольга Чиповская. Ей было 67 лет. На протяжении многих лет Ольга Евгеньевна служила в Театре имени Вахтангова.