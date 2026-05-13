Бизнес экстрасенса Гецати ушёл в глубокий минус
Победитель популярного мистического шоу Константин Гецати столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами в бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Компания экстрасенса ООО «КГ Групп», работающая в сфере персональных услуг, завершила год с крупными убытками. При выручке около 1,6 миллиона рублей организация показала отрицательный финансовый результат — минус 5,1 миллиона рублей.
Пока поклонники привыкли видеть Гецати в роли человека, способного предсказывать судьбу и будущее, с предпринимательской деятельностью всё оказалось куда сложнее. Судя по отчётности, вывести компанию в прибыль экстрасенсу пока не удалось.
