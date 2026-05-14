«Точно станем мамами»: Блогер Маха Горячёва впервые рассказала о потере ребёнка
Маха Горячёва (полное имя — Мария Горячёва) пережила потерю ребёнка. Девушка впервые публично рассказала об этой трагедии в своём блоге.
Горячёва не афишировала беременность и держала её в тайне от подписчиков, однако не смогла промолчать после случившегося. Блогер записала трогательное видео.
«Да, я потеряла ребёночка. Дорогие мамы, мы точно станем мамами, даже если не сейчас», — написала она.В обращении Мария объяснила, что много лет мечтала ощутить радость материнства. Теперь она будет «учиться жить заново» — так девушка описала своё состояние после потери малыша. Подписчики и многие знаменитости оставили слова поддержки в комментариях. Они пожелали Горячёвой сил и выразили надежду, что её мечта всё же осуществится в будущем.
