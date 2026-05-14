«Точно станем мамами»: Блогер Маха Горячёва впервые рассказала о потере ребёнка

14 мая 2026, 10:56

Блогер Маха Горячёва рассказала, что пережила потерю ребёнка

Мария Горячёва (Фото: Telegram @mahavsekruto1224)

Маха Горячёва (полное имя — Мария Горячёва) пережила потерю ребёнка. Девушка впервые публично рассказала об этой трагедии в своём блоге.





Горячёва не афишировала беременность и держала её в тайне от подписчиков, однако не смогла промолчать после случившегося. Блогер записала трогательное видео.

«Да, я потеряла ребёночка. Дорогие мамы, мы точно станем мамами, даже если не сейчас», — написала она.