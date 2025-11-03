«Не подходит мне»: Полина Диброва «разочаровалась» в новом потенциальном ухажёре

03 ноября 2025, 11:20

Полина Диброва сообщила о завершении отношений с мужчиной из Африки

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва, которая сейчас находится в Африке, сообщила, что местный житель Макс ей не подошёл. По её словам, у мужчины «слишком мало» детей. Об этом девушка написала в личном блоге.





Экс-супруга Дмитрия Диброва рассказала, что Макс, который соответствует её вкусу, всё же не стал ей избранником. Ранее Дмитрий прокомментировал нового парня Полины.

«Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва. Говорить о тебе, а показывать — меня!» — заявил телеведущий.

«Ребята, вот и ответ. Не подходит мне Макс, увы. Еду домой», — заявила девушка.