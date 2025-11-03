«Я точно знаю, чего я хочу»: Юлия Барановская раскрыла свою самую большую мечту

03 ноября 2025, 12:09

Юлия Барановская рассказала о мечте провести старость в доме у моря с семьёй

Юлия Барановская (Фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» рассказала о своём видении идеальной старости.





Как сообщает Пятый канал, Барановская отметила, что не ставит себе строгих сроков для достижения целей и предпочитает двигаться по жизни без лишней спешки.

«Я не хочу себе сроки ставить, в какие-то временные рамки себя загонять. Всё идёт своим чередом. Я точно знаю, чего я хочу», — добавила она.

«Я прям вижу: красивый дом на берегу моря или океана. Я вот сижу за столом, который на улице, и бегает очень много моих внуков и правнуков, и говорят: «Бабуля, ну расскажи какую-нибудь историю», — поделилась Юлия.

