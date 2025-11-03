Достижения.рф

«Всё равно, женат он или нет»: Слава призналась, как начались её отношения с Анатолием

Слава рассказала, что отношения с женатым мужчиной обернулись для неё кармой
Слава (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

Певица Слава откровенно рассказала, что её роман с гражданским мужем Анатолием Данилицким начинался в тот период, когда мужчина состоял в браке.



«Мне было всё равно, женат он или нет. Можете выставить меня полной сволочью. Я не хотела лезть ни в чью семью. Мне нужна была финансовая поддержка сильного человека. Мне не нужно было выходить за него замуж, рожать детей», — призналась артистка в эфире шоу «Судьба человека».
По словам Славы, впоследствии отношения с Анатолием превратились в постоянные измены и бурные ссоры — и теперь певица видит в этом расплату за свой поступок.

«Карма, наказание — наверно, так и есть. Я понимаю, о чём вы говорите. Но если я буду жить прошлым, я точно не выдержу», — добавила Слава.
Несмотря на откровенность, певица подчеркнула, что старается смотреть вперёд и больше не возвращаться к ошибкам прошлого.

Софья Метелева

