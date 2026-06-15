Умерла после вечеринки: скончалась звезда сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем, подробности
Турецкая актриса Эдже Иртем, известная зрителям по роли Ишил в популярном сериале «Клюквенный щербет», ушла из жизни в возрасте 35 лет. Трагедия произошла спустя день после дня рождения знаменитости. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Биография Эдже Иртем
Эдже Иртем, родившаяся в Сивасе, получила образование в области музыки на факультете Яшарского университета в Измире. После этого она продолжила своё обучение актёрскому мастерству в известном Культурном центре Садри Алышика в Стамбуле.
Популярность пришла к ней после участия в сериале «Клюквенный щербет». В интервью турецким СМИ Иртем отмечала, что не сразу приняла предложение о роли в этом проекте, но была приятно удивлена и польщена, когда продюсеры обратились к ней.
«Потому что это самый популярный сериал в Турции. И когда мы смотрим на рейтинги, мы все можем это очень легко увидеть. Конечно, моя мама тоже большая поклонница сериала… Я бы сказала, что это также оказало огромное влияние. В актерском составе сериала есть много имен, чья игра мне очень нравятся», — признавалась звезда в одном из интервью.
Актриса, помимо роли Аффет в сериале «Новая невеста», успешно сыграла Робину в историческом проекте «Права на престол Абдулхамид». Также она появлялась в сериале «Запретный плод», где исполнила роль Мерич, и в проекте «Мистер Ошибка», который запомнился зрителям. Одним из самых популярных сериалов с её участием является «Семья», где Эдже Иртем снималась на протяжении нескольких сезонов.
Причина и обстоятельства смерти Эдже Иртем
Турецкая актриса Эдже Иртем ушла из жизни 15 июня 2026 года. Звезда сериала «Клюквенный щербет», сыгравшая роль Ишил, скончалась в своём доме в Стамбуле.
Трагедия произошла на следующий день после дня рождения. Накануне актриса активно публиковала в соцсетях праздничные фотографии. По словам адвоката Угура Геккоюна, причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ. Точные выводы будут сделаны после проведения экспертизы.
По информации из источников, днём Эдже почувствовала себя плохо. Её мать, находившаяся рядом, сразу же вызвала скорую помощь. Медики прибыли на место, но, несмотря на все попытки реанимации, спасти актрису не удалось. Семья пока не даёт комментариев.
Эти события вызвали множество слухов, особенно в свете недавних проблем турецкого шоу-бизнеса с законодательством.
В последнее время турецкие правоохранительные органы начали масштабную операцию по проверке известных личностей. С марта под подозрение попали 16 человек, их обвиняли в организации проституции и распространении наркотических веществ. Среди тех, кто оказался под следствием, были Ханде Эрчел и её бывший партнер Хакан Сабанджи.
Кто выразил соболезнования семье Эдже Иртем
Турецкая киноиндустрия потрясена этой новостью. Сельчук Кылыч, партнер умершей по сериалу, одним из первых выразил свои соболезнования в социальных сетях. Он написал: «Мне очень жаль. Пусть твое место будет в раю, мой друг».
«Мы очень грустим, пусть все будут здоровы… Ведь сегодня мы проснулись с очень печальными новостями. Наша любимая Эдже Иртем, которая завоевала любовь всех своим характером в „Клюквенном Щербете“, ушла из жизни сегодня утром из-за сердечного приступа. Она была очень молода, у нее настал пик в карьере, поэтому такая ранняя смерть глубоко ранила все наши сердца. Действительно тяжело знать, что имя, о котором мы говорили каждую неделю и восхищались ее талантом, больше не с нами», — пишут в социальных сетях многочисленные фанаты Иртем.
Зрители выразили поддержку семье, родным и близким, включая всех поклонников сериала «Клюквенный щербет».
«Пусть это место будет раем, мы никогда не забудем тебя и твою прекрасную улыбку…» — говорят другие фанаты.