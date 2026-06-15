15 июня 2026, 15:04

Mash: Певица Светлана Лобода продала особняк в Подмосковье за 850 млн рублей

Светлана Лобода (Фото: Инстаграм* @lobodaofficial)

Певица Светлана Лобода избавилась от недвижимости в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.