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Певица Светлана Лобода избавилась от недвижимости в России

Mash: Певица Светлана Лобода продала особняк в Подмосковье за 850 млн рублей
Светлана Лобода (Фото: Инстаграм* @lobodaofficial)

Певица Светлана Лобода избавилась от недвижимости в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Светлана безуспешно искала покупателя на свой дворец в Княжьем Озере с 2023 года. Из-за низкого спроса она была вынуждена сдавать недвижимость, получая за аренду 1,3 млн рублей в месяц. В мае этого года звезде всё же удалось найти покупателя: усадьбу приобрёл крупный российский бизнесмен.

За 850 млн рублей новый владелец получил трёхэтажный жилой дом с полной меблировкой и отделкой. В доме четыре спальни, две столовые, бассейн, джакузи, бильярдная и бар. В придачу к этому — ухоженный сад с беседкой, гостевой коттедж, жилые помещения для персонала, пост охраны и гараж.

Лобода выставила на продажу дом в районе Николо-Урюпино после своего отъезда из России в 2022 году. Тогда она просила за него 650 млн рублей, но позже подняла цену. Сейчас певица проживает в Риге и продолжает выступать в Европе.

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