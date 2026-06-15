Анита Цой рассказала о своем состоянии после сложной операции
Анита Цой рассказала о своем состоянии после сложной операции по удалению щитовидной железы. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
По словам Цой, ей удалили щитовидную железу при помощи радиоактивного йода, что позволило избежать хирургического вмешательства. Исполнительница поделилась, что испытывала невыносимые боли. В больнице она провела около недели.
Как выяснилось, проблемы с щитовидной железой у знаменитости были с детства, но она долгое время не обращала на это внимания, пока не возникли осложнения. В настоящее время артистка восстанавливается в домашних условиях.
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