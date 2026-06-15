Цискаридзе о Пугачёвой: «Это моё ДНК» и никаких сомнений в кумирах

15 июня 2026, 16:00

Николай Цискаридзе объяснил своё восхищение Аллой Пугачёвой

Николай Цискаридзе (Фото: Instagram* / @tsiskaridzenikolay)

Николай Цискаридзе в интервью с Надежде Стрелец рассказал о своём отношении к Алле Пугачёвой, подчеркнув, что продолжает искренне восхищаться её творчеством, несмотря на общественные споры вокруг её личности.





Артист отметил, что с детства воспринимает Пугачёву как одного из сильнейших вокалов, сравнивая её влияние с мировыми легендами музыки. По его словам, его отношение к певице не зависит от её текущих решений или места проживания, и он не считает уместным оценивать личный выбор человека вне контекста творчества.



Цискаридзе также подчеркнул, что его регулярно критикуют за подобную позицию, однако он остаётся при своём мнении: уважение к артисту не должно исчезать со временем или под давлением общественного мнения.





«Потом прибавилось ещё много величайших людей, но это моё ДНК. И почему я, человек, который гораздо младше, имею право судить человека за то, где он хочет жить. Или за то, что он сказал? К творчеству это имеет какое отношение?», — высказался Цискаридзе.