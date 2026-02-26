Умерла звезда фильма «Снежная королева» Наталья Климова: как сложилась судьба артистки, почему у нее не было детей и из-за чего она ушла из кино?
26 февраля стало известно о смерти советской актрисы театра и кино Натальи Ивановны Климовой, а 27 февраля ей могло бы исполниться 88 лет. Артистка вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям Снежной королевы и Зои Монроз. О творческом пути, личной жизни и последних годах актрисы — в материале «Радио 1».
Биография Натальи Климовой: от строительного института к сцене МХАТНаталья Климова родилась 27 февраля 1938 года. После окончания школы она поступила в строительный институт, однако уже через год приняла решение сменить профессию. Будущая актриса выбрала театральный путь и стала студенткой Школы-студии МХАТ, которую окончила в 1963 году.
В молодости Климова выходила на сцену театра «Современник», а вскоре получила и первые предложения в кино. Дебютной работой стала картина «Конец и начало», снятая режиссером Маносом Захариасом в 1963 году в документальной стилистике. Этот фильм стал отправной точкой ее кинокарьеры.
Фильмы с Натальей Климовой: главные роли и признаниеУже в 1964 году актриса появилась в биографической драме «Товарищ Арсений». В этой ленте она исполнила роль Ольги Генкиной — участницы Российской социал-демократической рабочей партии, погибшей в Иваново-Вознесенске при попытке провоза оружия.
Значимым этапом в фильмографии Климовой стала работа в экранизации повести Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В фильме режиссера Александра Гинцбурга актриса сыграла Зою Монроз. Картина была отмечена главной наградой — премией «Золотая печать города Триеста» — на международном фестивале фантастических фильмов в Триесте.
Наибольшую известность Наталье Климовой принесла роль в фильме-сказке «Снежная королева», созданном по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена и сценарию Евгения Шварца. Эта экранизация на протяжении десятилетий сохраняет популярность у зрителей разных поколений.
В числе других работ актрисы — «Первороссияне» (1967), где она исполнила роль Ефимии, «Сказы Уральских гор», «Снегурочка» (1968), а также эпизод в фильме «Чайковский» (1969).
Болезнь Натальи Климовой: почему актриса ушла из профессииПосле 1969 года Наталья Климова прекратила съемки и выступления на сцене. Причиной стала тяжелая болезнь — у артистки диагностировали редкую форму туберкулеза крови. Состояние здоровья завершило ее творческую карьеру.
Личная жизнь Натальи КлимовойВ 1962 году Наталья Климова вступила в брак с актером Владимиром Заманским. Их отношения начались в студенческие годы. Однако в юности им пришлось принять непростое решение — Наталья сделала аборт в период, когда они ещё не состояли в браке, а сама она переходила на четвёртый курс.
В дальнейшем супругам не удалось стать родителями. Среди причин назывались последствия прерывания беременности, заболевание актрисы и отрицательный резус-фактор Климовой. В 1970-е годы Наталья Климова обратилась к религии. Духовная жизнь стала для нее определяющей и повлияла на окончательное решение оставить сцену. Актриса говорила, что профессия нередко была для нее бременем.
В середине 1970-х в ее жизни появился другой мужчина. На протяжении двух лет она состояла в браке с Игорем Климовым. Именно его фамилию актриса сохранила и под ней получила известность. После развода Климова вернулась к Владимиру Заманскому.
В 1981 году супруги обвенчались. Владимир Заманский впоследствии принял крещение. В одном из интервью он признавался, что решающую роль в его духовном пути сыграла супруга.
Переезд в Муром и уединенная жизньВ 1998 году Наталья Климова и Владимир Заманский покинули Москву и переехали в Муром Владимирской области. Супруги приобрели часть старинного дома — пристройку, ранее служившую баней. Переезд был совершен с благословения духовного отца.
Выбор города был связан и с близостью храма Николы Набережного. В Муроме семья вела скромный и закрытый образ жизни: регулярно посещала церковь, избегала публичности и редко давала комментарии прессе.
Смерть Натальи Климовой: когда и где состоится прощаниеО кончине актрисы сообщил друг семьи. По его словам, Наталья Климова умерла в среду, 25 февраля. В последнее время она тяжело болела и почти не передвигалась самостоятельно.
Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова выразила соболезнования в связи с утратой. Она назвала Климову «неземным человеком» и подчеркнула, что в ее памяти актриса навсегда останется Снежной королевой. Проклова также отметила, что сочувствует Владимиру Заманскому и надеется, что супруги «когда-нибудь вновь встретятся и больше не расстанутся».
Похороны Натальи Климовой пройдут на кладбище Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме. Отпевание состоится 27 февраля в 11:00 по московскому времени — в день рождения актрисы.
Соболезнования Владимиру Заманскому выразил глава округа Муром Евгений Рычков.