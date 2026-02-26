«Сердце занято»: Галустян сделал неожиданное признание о любви

26 февраля 2026, 12:09

Михаил Галустян впервые рассказал о переменах в личной жизни

Михаил Галустян (Фото: Instagram* / @m_galustyan)

Михаил Галустян признался, что сейчас состоит в отношениях. Об этом сообщает StarHit.





Имя своей избранницы артист раскрывать не стал, однако дал понять, что возраст для чувств не имеет значения, отметив, что «любви все возрасты покорны».





«Моё сердце сейчас занято. Наверное, всё-таки моя главная цель — это моя личная жизнь. Сейчас я хочу сконцентрироваться на себе, на моём внутреннем мире и на моих чувствах, которые я испытываю. Но считаю, что в работе и в карьере я ещё не все сказал. Так что планов много!» — заявил Михаил