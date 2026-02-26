Из семейной жизни — в личный бренд: Виктория Галустян нашла себя после расставания

26 февраля 2026, 12:36

Экс-жена Галустяна после развода стала коучем и начала помогать другим

Михаил Галустян с детьми и бывшей женой (Фото: Instagram* / @m_galustyan)

Бывшая жена Михаила Галустяна, Виктория, похоже, полностью изменила свою жизнь после развода и нашла новое профессиональное направление. Об этом она рассказала в своём блоге.