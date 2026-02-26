Из семейной жизни — в личный бренд: Виктория Галустян нашла себя после расставания
Бывшая жена Михаила Галустяна, Виктория, похоже, полностью изменила свою жизнь после развода и нашла новое профессиональное направление. Об этом она рассказала в своём блоге.
Она стала коучем и теперь помогает людям справляться с непростыми жизненными ситуациями, переживать кризисные периоды, выстраивать гармоничные отношения и двигаться к поставленным целям.
В своих консультациях Виктория делает акцент на личностном росте, эмоциональном состоянии и поиске внутреннего баланса. Судя по её деятельности, она активно развивает себя в сфере саморазвития и позиционирует новый этап жизни как возможность начать всё с чистого листа.
Ранее Виктория не строила отдельную карьеру. Сам Михаил Галустян в одном из интервью отмечал, что считает главной задачей супруги «быть за мужем» и заниматься семьёй, создавая домашний уют и поддерживая близких.
Теперь же после расставания Виктория сосредоточилась на собственной реализации и помогает другим людям проходить через перемены, которые когда-то пришлось пережить ей самой.
