Клеймо живодёра, зависимость от морфия и война с банкирами: куда пропал создатель Театра кошек Юрий Куклачёв?
Юрий Куклачев — человек-эпоха, «кошачий папа» всей страны. 12 апреля ему исполняется 77 лет. Этот народный артист прошел путь от мальчишки из рабочей семьи до триумфатора на ведущих площадках мира. Его карьера была полна не только оваций и открытий, но и тяжелых травм, борьбы с наркотической зависимостью, скандальных обвинений в живодерстве и серьезных проблем со здоровьем, которые сегодня держат поклонников в напряжении. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство артистаЮрий Куклачёв появился на свет 12 апреля 1949 года в посёлке Подрезково, который теперь является частью Химок, в семье простых рабочих. Его отец, Дмитрий, имел лишь начальное образование и работал шофёром, в то время как мать, Валентина, исполняла обязанности дворника.
Детские годы Юрия были полны трудностей и лишений. В возрасте трёх лет его семья столкнулась с серьёзными проблемами: на отца поступил донос за невинный анекдот, что привело к домашнему аресту. Это создало атмосферу постоянного страха и ожидания, когда к ним приедет «чёрный воронок».
В семь лет Куклачёв впервые увидел фильм с легендарным Чарли Чаплином в главной роли. Этот опыт произвёл на него глубокое впечатление и стал поворотным моментом в его жизни — именно тогда он решил, что хочет стать клоуном.
Несмотря на свою мечту, Юрий долго не мог поступить в цирковое училище, пробуя свои силы в течение семи лет без успеха. В 1963 году он поступил в московское профессионально-техническое училище №3, где изучал печатное дело и работал в типографии «Молодая гвардия». Однако даже в это время он не оставлял надежды на осуществление своей мечты и по вечерам посещал народный цирк при Доме культуры «Красный Октябрь». В 1967 году его усилия были вознаграждены: он стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности, что открыло новые горизонты для его карьеры.
«Я выступаю и становлюсь первым клоуном Советского Союза! Меня показывают по телевидению, мы выступаем в цирке на Цветном бульваре! Зал буквально визжал, столько смеха было!» — делился Куклачёв в одном из интервью.
На пути к успехуПосле того как молодой человек одержал победу в конкурсе, его заметили и пригласили на обучение в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Юрий Куклачёв оказался очень усердным учеником, целыми днями осваивал эквилибр и акробатику, а также жонглирование. Не обходились опасные трюки и без травм. В ходе одного из занятий Юрий Куклачёв получил серьёзное повреждение, в результате которого был задет нерв на ноге. Восстановление было долгим и очень болезненным.
Во время одной из встреч с трудными подростками артист рассказал, что после той травмы едва не стал наркоманом. Для снятия боли врачи прописали Куклачеву морфий. Препарат вызывает привыкание буквально после третьего укола, и артист начал привыкать, ждал, когда снова вколют очередную дозу.
«Помню, как было хорошо, как изо дня в день я улетал, как ждал этого укола, как зависел от него. Когда мама узнала, что мне колют, сказала: «Ты хотел быть артистом? Ты им никогда не станешь!» Я ради нее решил: «Умру, но не буду наркоманом. Я должен стать артистом. Другого пути нет», — цитирует Юрия Куклачёва издание 66.ru.С тех пор, по признанию артиста, он даже не выпивает.
В 1971 году Куклачёв завершил обучение в цирковом училище по направлению «клоун-пародист-акробат» и начал свою карьеру в «Союзгосцирке», где проработал до 1990 года. Однако Юрий Дмитриевич не остановился на достигнутом и поступил в ГИТИС, где получил диплом по специальности «театральный критик».
Личная жизньСо своей единственной женой Еленой Гуриной артист познакомился в 1970 году. Елена стала верной спутницей артиста на всю жизнь. У пары в браке родилось трое детей: Дмитрий, Екатерина и Владимир. И, что удивительно для шоу-бизнеса, все они пошли по стопам отца и сегодня работают в Театре кошек. Также в семье Куклачёвых уже пятеро внуков.
«Лена танцевала в ансамбле Моисеева, но после свадьбы мы с ней начали работать как клоуны. И поехали в цирковом конвейере вместе — из цирка в цирк. Я тогда часто повторял: «Нам надо стать ни на кого не похожими». И однажды мы встретили кошечку на улице, начали с ней работать. Сначала у нас был Кутька, но он убежал. Потом появилась Стрелка», — цитирует слова артиста portal-kultura.ru.
Кошки, изменившие жизнь артистаВсем известно, что кошки не поддаются дрессировке, но Юрий Куклачёв смог с этим поспорить. Стрелка, которая постоянно пряталась в кастрюле, вдохновила Куклачёва на создание номера «Повар и кот». Номер имел ошеломительный успех. Позже артистами стали и другие кошки. Артист выступил в Московском цирке, и его выступление пришлось по душе Леониду Ильичу Брежневу.
Иностранные организаторы цирковых представлений тоже обратили внимание на клоуна и его необычных питомцев. Вскоре после этого начались первые зарубежные гастроли, которые прошли в Канаде. После были и другие страны.
«На нас, может быть, многие советские клоуны обиделись — они стали меньше ездить на гастроли. А мы ездили по всему миру — в Америку, Францию, Бельгию, Японию, Аргентину, Венесуэлу», — вспоминал Куклачёв.В 1990 году дрессировщик был уволен из цирка и организовал свой собственный театр кошек.
Куклачёв живодёрВ середине 2000-х в блогах и на форумах активно обсуждали новость о том, что Куклачёва обвинили в жестоком обращении с животными. Якобы создатель Театра кошек применяет электрошокер в процессе обучения своих пушистых артистов и нередко использует физическую силу в работе с ними. Информация в сети распространялась из-за борьбы за здание театра.
«В 2003 или 2005 году, не помню уже, решили моё помещение забрать под банк. У банкиров есть юристы, и они что делают — дискредитируют мастера. И в один день в интернете появилась информация, что он издевается над кошками. Я не обращал внимания, но дети мои говорят: «Так нельзя, там ужас пишут, даже придумать такое сложно». Ну тогда я подал в суд на них. Всё сразу сняли. Очень просто, не надо ругаться, кричать — в суд подать», — цитирует слова Куклачёва «Новый очаг».К слову, суд дрессировщик выиграл. Журналист, портивший репутацию Куклачеву, заплатил 40 тыс. рублей и удалил все публикации.
Почему Куклачёв ушел со сценыПоследние пару лет новости о Куклачёве пугают поклонников. 12 апреля 2024 года, в свой день рождения, во время юбилейного шоу в «Вегас Сити Холле» 75-летнему артисту стало плохо. У него случился обширный инфаркт прямо на сцене. Чудом выжив, Куклачёв заявил, что вылечился с помощью кошек.
«Через четыре месяца врач спросил, какие лекарства я принимаю. Он удивился, что при обширном инфаркте у меня нет шва на сердце. Я сказал ему, что меня вылечили кошки», — делился он в интервью РИА Новости.Но, увы, былое здоровье не вернуть. В ноябре 2025 года Юрий Дмитриевич объявил о завершении карьеры.
«Сейчас я живу только за счет книг, потому что здоровье не позволяет выступать. Я только могу с книгами сидеть, говорить о них», — цитирует артиста «Известия».Он полностью ушел в литературу и педагогику, создав «Школу доброты», и активно посещает колонии для несовершеннолетних.