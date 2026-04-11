11 апреля 2026, 15:00

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Юрий Куклачев — человек-эпоха, «кошачий папа» всей страны. 12 апреля ему исполняется 77 лет. Этот народный артист прошел путь от мальчишки из рабочей семьи до триумфатора на ведущих площадках мира. Его карьера была полна не только оваций и открытий, но и тяжелых травм, борьбы с наркотической зависимостью, скандальных обвинений в живодерстве и серьезных проблем со здоровьем, которые сегодня держат поклонников в напряжении. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство артиста На пути к успеху Личная жизнь Кошки, изменившие жизнь артиста Куклачёв живодёр Почему Куклачёв ушел со сцены



Детство артиста

«Я выступаю и становлюсь первым клоуном Советского Союза! Меня показывают по телевидению, мы выступаем в цирке на Цветном бульваре! Зал буквально визжал, столько смеха было!» — делился Куклачёв в одном из интервью.

На пути к успеху

«Помню, как было хорошо, как изо дня в день я улетал, как ждал этого укола, как зависел от него. Когда мама узнала, что мне колют, сказала: «Ты хотел быть артистом? Ты им никогда не станешь!» Я ради нее решил: «Умру, но не буду наркоманом. Я должен стать артистом. Другого пути нет», — цитирует Юрия Куклачёва издание 66.ru.

Личная жизнь

Юрий Куклачёв и Елена Гурина (Фото: Instagram*@kuklachevcats)

«Лена танцевала в ансамбле Моисеева, но после свадьбы мы с ней начали работать как клоуны. И поехали в цирковом конвейере вместе — из цирка в цирк. Я тогда часто повторял: «Нам надо стать ни на кого не похожими». И однажды мы встретили кошечку на улице, начали с ней работать. Сначала у нас был Кутька, но он убежал. Потом появилась Стрелка», — цитирует слова артиста portal-kultura.ru.

Кошки, изменившие жизнь артиста

«На нас, может быть, многие советские клоуны обиделись — они стали меньше ездить на гастроли. А мы ездили по всему миру — в Америку, Францию, Бельгию, Японию, Аргентину, Венесуэлу», — вспоминал Куклачёв.

Куклачёв живодёр

«В 2003 или 2005 году, не помню уже, решили моё помещение забрать под банк. У банкиров есть юристы, и они что делают — дискредитируют мастера. И в один день в интернете появилась информация, что он издевается над кошками. Я не обращал внимания, но дети мои говорят: «Так нельзя, там ужас пишут, даже придумать такое сложно». Ну тогда я подал в суд на них. Всё сразу сняли. Очень просто, не надо ругаться, кричать — в суд подать», — цитирует слова Куклачёва «Новый очаг».

Почему Куклачёв ушел со сцены

«Через четыре месяца врач спросил, какие лекарства я принимаю. Он удивился, что при обширном инфаркте у меня нет шва на сердце. Я сказал ему, что меня вылечили кошки», — делился он в интервью РИА Новости.

«Сейчас я живу только за счет книг, потому что здоровье не позволяет выступать. Я только могу с книгами сидеть, говорить о них», — цитирует артиста «Известия».