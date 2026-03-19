Унижение школьницы, война с Шастуном и связь с Мизулиной: почему звезду «Импровизации» Арсения Попова подозревают в нетрадиционной ориентации*
Высокий, худощавый, с амплуа лирического героя — Арсений Попов всегда казался самым интеллигентным участником шоу «Импровизация». Однако за образом петербургского эстета скрывается череда скандалов: от унижения выпускницы до обвинений в нетрадиционной ориентации*. Подробности читайте материале в материале «Радио 1».
Амплуа на всю жизнь: каким запомнили Арсения Попова зрители
Арсений Попов родился 20 марта 1983 года в Омске. Он всегда считался наиболее закрытым участником коллектива. Парадоксально, но факт: будучи непубличным человеком, он (в дуэте с Антоном Шастуном) превратился в культового персонажа для юных поклонниц, пишущих фанфики.
Зрителям Арсений запомнился в «Импровизации» прежде всего как романтичный интеллигент из Петербурга. Этот образ во многом сложился благодаря его внешности: высокий (190 см) и худощавый Попов идеально подходил под амплуа лирического героя.
В эфире не появляется, но поклонники не теряютТот самый ореол загадочности, который окружал Арсения ещё со времён «Импровизации», после закрытия шоу только окреп — артист действительно перестал часто мелькать на экранах. Однако полным исчезновением это назвать сложно.
В марте 2023-го: Арсений с коллегами вернулись на экраны в новом шоу «Импровизаторы» на СТС. Попов регулярно появляется в YouTube-проектах и всё больше времени уделяет актёрской профессии, которую всегда считал для себя главной.
Кстати, о профессии: своё отношение к ней артист чётко обозначил ещё много лет назад. В интервью «АиФ» ещё в 2017 году Арсений признался, что ему нравится многое из того, что выходит на телевидении, и он сам иногда посмеивается над шутками — в том числе и над своими.
При этом Попов подчеркнул, что не называет себя комиком, считая это определение подходящим для других людей, а себя позиционирует как актёра. Он рассказал, что в театре ему давали роли героев-любовников благодаря внешности, а в «Импровизации» за ним закрепился образ петербургского интеллигента. По словам Арсения, если в номере нужны стихи, романтика или отсылка к XIX веку — это всегда к нему.
Но актерская карьера Арсения Попова после «Импровизации» складывается не слишком удачно: на данный момент у него два эпизода и одна заметная роль в фильме «До рассвета» (в дуэте с Сергеем Горобченко).
Несмешная шутка: почему Арсения Попова хотели «отдать» МизулинойОсновной источник дохода для артиста сегодня — проведение мероприятий. Правда, в прошлом году эта работа принесла ему не только гонорары, но и скандальную известность — в прессе появились новости под заголовком «Попов поставил школьницу на колени».
Юморист и правда это сделал. В июле прошлого года Арсений Попов стал ведущим выпускного в Санкт-Петербурге, видео с которого быстро разлетелось по соцсетям. Он проводил викторину, в которой проигравшие школьники придумывали наказания друг другу. Одной девушке не повезло и, по условиям игры, она должна была хрюкать.
Попов предложил усложнить задачу, попросив её встать на четвереньки. Позже выпускница заявила, что такое поведение ведущего её оскорбило. В ответ фанаты Арсения обвинили девушку в попытке «хайпануть» на имени звезды: в пабликах появились скриншоты, где она якобы советовалась с подписчиками, стоит ли жаловаться на Попова Екатерине Мизулиной, чтобы «стать легендой».
В центре внимания: Шастун и ЛГБТ**После закрытия «Импровизации» Арсению досталось немногочисленное, но крайне преданное фан-сообщество. Кроме того, за ним закрепились два устойчивых мифа, которые до сих пор поддерживают интерес к его персоне в интернете — даже в периоды, когда артист не появляется на экранах.
Первый миф — про ориентацию. Арсения «уличают» во всём подряд: в страсти к шопингу, любви к красивой одежде и даже в хорошей игре. В клипе Little Big он сыграл гея*** — и сыграл так правдоподобно, что это тут же стало «доказательством». Часть сообщества активно поддерживает и распространяет этот образ юмориста. В итоге совокупность факторов сформировала устойчивый миф, который живёт уже несколько лет.
Попова слухи, похоже, не беспокоят: оправданий и громких комментариев от него не было. Он вообще человек закрытый и лишнего о себе не рассказывает. Однако даже той минимальной информации, которая всё же становится известной, достаточно, чтобы понять, что на самом деле никакой «нетрадиционной ориентации» у Арсения нет.
Если первый миф строится на домыслах, которые легко опровергнуть фактами, то второй случай — скорее из разряда слухов. Потому что косвенные подтверждения у него всё-таки есть. Речь о предполагаемой «войне» с Антоном Шастуном. Разговоры о соперничестве двух ярких участников «Импровизации» ходят давно.
Их подпитывают различные детали: например, зрителям казалось, что общение между ними было напряжённым в шоу Антона «Контакты». Арсений тогда победил немного окольным путём — подсказывал тем, кому звонил.
В 2021 году Арсений Попов неожиданно подтвердил домыслы фанатов. На подкасте у Славы Комиссаренко он заявил, что в квартете действительно существовала конкуренция за внимание продюсеров.
Попов признавался, что, хотя конкуренции вроде бы быть не должно, он замечал, что продюсер отдаёт предпочтение Шастуну. В тот момент, по словам Арсения, это вызывало вопросы: почему не нам? Он добавил, что все эмоции — ревность, зависть, конкуренцию — он выплеснул именно тогда. При этом Попов говорил, что ему и не хочется вести столько проектов, сколько у Шастуна, но это звучало не совсем убидительно.
Однако дальнейшие события слухи о «войне» не подтвердили. После резонансного подкаста Арсений и Антон неоднократно вместе участвовали в проектах. Поэтому даже если у Попова и остались смешанные чувства к более успешному коллеге, называть это враждой — явное преувеличение.
Арсений Попов и его АлёнаТема личной жизни для Арсения Попова — табу. На любом интервью разговоры на эту тему он избегает. Единственное, чем артист согласился поделиться, — это его же совет, как покорить понравившуюся девушку.
Арсений рассказал историю из жизни: однажды в питерском метро он увидел симпатичную незнакомку. Подошел к ней и попросил о помощи, объяснив, что такая фраза располагает собеседника к общению и даже немного обязывает его. А следом сразу добавил, что ему очень нужен ее телефон. Девушка засмеялась, а дальше, по словам юмориста, дело было за малым. Они даже какое-то время встречались.
Сегодня блог Арсения состоит в основном из селфи и рабочих будней, но однажды поклонникам всё же удалось приоткрыть завесу тайны. В его аккаунте появилось фото с незнакомкой — как выяснилось позже, девушку зовут Алёна.
Снимок вызвал настоящий ажиотаж среди фанатов «Импровизации». Они подключились к расследованию и раскопали неожиданную подробность: оказывается, юморист уже несколько лет является отцом и воспитывает дочь по имени Кьяра.
Впрочем, недавно у поклонников появился повод для беспокойства: на одном из выступлений на пальце Арсения не было обручального кольца. Это породило слухи о возможном расставании с возлюбленной.
О личном артист предпочитает молчать, зато с удовольствием рассказывает о хобби. В его списке увлечений — походы в кино, сноуборд и шопинг. А еще он обожает тусовки с ребятами из «Импровизации», правда, видятся они не так часто, как хотелось бы: все живут в разных городах.