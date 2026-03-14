«Вы будете тосковать»: Ирина Безрукова высказалась о женщинах, выбирающих богатых мужчин
Актриса Ирина Безрукова поделилась своим мнением о том, стоит ли строить отношения, ориентируясь прежде всего на финансовое положение партнёра. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По её словам, материальная составляющая не имеет отношения к настоящим чувствам.
Артистка призналась, что сама придерживается принципа «с милым рай и в шалаше». Она вспомнила, что в её жизни был период, когда вместе с любимым человеком она около десяти лет жила в коммунальной квартире, однако это не мешало чувствовать себя счастливой.
По мнению Безруковой, отношения, построенные исключительно на расчёте, редко приносят настоящее удовлетворение. Она считает, что к материальному достатку человек быстро привыкает, а отсутствие любви со временем может привести к внутренней пустоте и даже депрессивному состоянию.
Актриса уверена: только искренние чувства позволяют принимать партнёра со всеми его особенностями. Если же рядом находится нелюбимый человек, даже комфортная жизнь может со временем начать раздражать.
Также Ирина Безрукова рассказала, как относится к отношениям с большой разницей в возрасте. Она отметила, что за ней действительно ухаживали более молодые мужчины, однако сама считает такие романы недолговечными.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещенной в России