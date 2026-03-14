Пётр Дранга готовит прибыльный концерт в консерватории
Концерт Петра Дранги может принести более 800 тысяч рублей
Музыкант и аккордеонист Пётр Дранга готовит концерт, который пройдёт в стенах Московской консерватории.
По данным «Звездача», организаторы рассчитывают, что выступление принесёт более 800 тысяч рублей.
Программа вечера будет состоять из нескольких частей. В первом отделении зрителям представят произведение Петра Ильича Чайковского — его симфонию исполнит большой симфонический оркестр.
За дирижёрский пульт в этот вечер встанет сам Пётр Дранга, который не только подготовил программу, но и будет руководить оркестром во время выступления.
