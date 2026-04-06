Унижения Абдулова и тайна рождения старшей дочери: что вскрылось при разводе Ксении Алфёровой и Егора Бероева
За фасадом благополучной жизни, который зрители видели на экранах, у Ксении Алфёровой всегда была комната, закрытая для чужих глаз. На публике — дочь легендарной актрисы и влиятельного журналиста, жена Егора Бероева. В реальности — женщина, которая прошла через то, о чём не принято говорить вслух. И самые важные события этой скрытой главы случились задолго до того, как зажглись первые софиты. О том, что осталось за кадром, читайте в материале «Радио 1».
Детство в тени славыКсения появилась на свет 4 октября 1974 года в Москве. Её отец, Егор Яковлев, уже тогда входил в число заметных фигур советской журналистики. Мать — Ирина Алфёрова, актриса, которую в СССР знала и обожала едва ли не каждая семья. Та самая Констанция из «Трёх мушкетёров». Женщина, на чью красоту оглядывались на улице. Чей портрет висел в домах рядом с изображениями других кумиров эпохи. Казалось бы, вот он — идеальный старт: звёздные родители, Москва, интеллигентное окружение. Но это была иллюзия.
Семейные тайныК тому моменту Ирина Алфёрова уже жила своей, отдельной жизнью. За плечами первый брак — с болгарским режиссёром Бойко Гюровым. Именно в нём у Ирины родилась дочь Александра, которую позже удочерил актёр Александр Абдулов. Факт этот давно не секрет. Но как развивались отношения и детали личной жизни самой Ирины, знали немногие. Связь с Егором Яковлевым была, неоднозначной. Официально они так и не расписались. Ксения родилась в обстоятельствах, которые тогда принято было называть «гражданским браком». В реалиях советского общества с его строгими моральными рамками это было не совсем то, о чём говорят открыто.
Как дочь Алфёровой пережила крушение семьиПозже Ирина Алфёрова вышла замуж за Александра Абдулова. Их брак продлился 17 лет. Дочь Ирины, Ксения Алфёрова, спустя годы рассказала об истинной причине развода матери с Абдуловым. По словам Ксении, расставание родителей стало для неё настоящей трагедией.
«Для любого ребёнка это драма и потрясение, независимо от возраста», — поделилась она.Будучи свидетельницей семейных ссор, актриса признаётся, что эти сцены ранили её. Она вспоминает, как мать плакала, и в какой-то момент сама начала ждать ухода Абдулова. Ксения подчёркивает: нельзя унижать женщину и оскорблять её в присутствии девочки — ребёнок воспринимает всё на свой счёт, и это разрушительно.
Позже Абдулов создал новую семью. Молодая жена Юлия Мешина подарила ему дочь Евгению. Ксения с ними не поддерживает контакт. Она пыталась сблизиться, но из этого ничего не вышло. При этом, по её признанию, общаться ей очень хотелось бы. Актриса также сожалеет о том, что не заехала к Абдулову в больницу перед его уходом из жизни. Артист ждал её, но она тогда спешила к маленькой дочери Дуне, пообещав заглянуть в следующий раз.
«Следующего раза уже не было. Не надо откладывать такие вещи», — сказала Ксения.
Главное испытание в эпоху переменВ 1991 году, в семнадцать лет, Ксения поступила в Школу-студию МХАТ. А страна в то время буквально разваливалась на глазах: распад Советского Союза, талоны на продукты, очереди и смутная тревога в воздухе. Время для старта актёрской карьеры было, мягко говоря, неудачным. Но она всё равно начала.
Бремя знаменитой фамилииУчёба оказалась непростой — не из-за отсутствия способностей, а из-за фамилии. Быть дочерью Ирины Алфёровой в театральном институте значило постоянно находиться под прицелом сравнений — её то и дело спрашивали, такая ли она красивая, как мать, сниметcя ли так же ярко и вообще похожа ли на неё. С таким потоком любопытства сталкивается каждый ребёнок знаменитостей.
О чём Ксения Алфёрова молчала два десятилетияСамый малоизвестный эпизод биографии Ксении случился как раз в студенческие годы. Тогда произошло то, о чём она решилась рассказать публике только спустя десятилетия. Первый раз актриса вышла замуж в очень юном возрасте. По некоторым данным, это событие пришлось на начало 1990-х — ей тогда не исполнилось и двадцати.
Информации об этом почти нигде нет, а сама Ксения долгие годы эту тему не комментировала. Именно от этого союза у неё родилась дочь. Ребёнка назвали Настей. Ксения на тот момент по сути сама была ещё почти ребёнком. Брак оказался недолговечным: пара распалась быстро. Актриса осталась одна с маленькой дочерью. Имя первого мужа она не называет до сих пор — эта страница её прошлого закрыта для чужих глаз. Ксения не бросила учёбу: продолжила учиться, окончила институт и получила диплом.
Встреча с Егором БероевымДальнейшие события развивались очень интересно. В 2003 году она вышла замуж за Егора Бероева — актёра с яркой внешностью из семьи потомственных актёров, не менее знаменитой. Пресса захлебнулась от восторга. Заголовки пестрили: пару называют идеальной, дети знаменитостей обрели друг друга, а их союз — любовь с первого взгляда.О том, что у Ксении уже была дочь от предыдущего брака, почти никто не рассказывал. Возможно, никто ничего не знал, а может, и обладали какой-то информацией, но предпочитали об этом не говорить.
Благородство без лишних словЕгор Бероев принял Настю. И всё. Без громких заявлений и трогательных постов в духе «она для меня как родная». Просто взял на себя заботу о чужом ребёнке — спокойно, без лишнего пафоса. Это, наверное, один из самых достойных шагов во всей этой истории — именно потому, что он не попал в заголовки. Настоящее благородство редко стремится к публичности.
Как сегодня живёт Ксения АлфёроваВ браке с Бероевым у Ксении родились двое прекрасных детей — сын и дочь. Семья стала большой, актриса перестала скрывать, что у неё трое детей. Не обошлось и в этот раз без печальных событий. В 2026 году стало известно, что супруги уже не живут вместе. Егор Бероев сообщил, что их отношения фактически завершились ещё в 2022 году. Ксения Алфёрова, однако, утверждает иначе: по её словам, расставание случилось позже, а официально брак был расторгнут 16 мая 2025 года. Сегодня ей за пятьдесят. Она по-прежнему красива — той спокойной, ненавязчивой красотой, которая привлекает и вызывает восхищение.
Снимается в кино, участвует в общественных проектах и занимается благотворительным фондом. Кроме того, в своих социальных сетях актриса поделилась радостной новостью: она вернулась к тому, что давно любит, — к танцам.