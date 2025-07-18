18 июля 2025, 07:09

Мария Арбатова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Имя Марии Арбатовой стало известным в середине 90-х, когда она начала вести телепрограммы. Её биография полна ярких событий, она обладает обширными знаниями о людях. Благодаря этому Арбатова часто появляется в эфире различных программ, хотя свой капитал заработала совершенно иным способом. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Начало творчества Обсуждала известных звезд

Психолог и психоаналитик Личная жизнь Мария Арбатова сейчас

Детство и юность

Фото: iStock/Sergi Formoso



Начало творчества

Обсуждала известных звезд



«Меня сдерживает то, что я знала её папу. Знаю её маму, которую нежно люблю. А Ксюша — женщина, которая шустро эксплуатирует свою фамилию. Я считаю её абсолютно беспомощной журналисткой и ведущей. Она даже не готовится к программе, просто несёт какую-то чухню. Ксения кажется мне человеком циничным и глубоко непрофессиональным. Она «переобувается» каждые пять минут. Репутация создаётся на протяжении всей жизни, а уничтожается одной минутой. Она для меня девочка, которая ничем не примечательная, кроме родословной», — сказала публицист в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.

Ксения Собчак (Фото: Telegram-канал @ksbchk)



«Я села в такси, в котором сидели какие-то мужчины. Я на них не обратила внимания, потому что советское такси принадлежало государству, а таксист отвечал за безопасность пассажира. Совершенно спокойно села, а там были трое пьяных. Они заблокировали двери, дали пачку денег таксисту. Я водителю кричала: “У вас же есть дочка”. Никакой реакции не было», — вспоминала страшную трагедию Арбатова.

Фото: iStock/SDivin09



Психолог и психоаналитик

Личная жизнь

Александр Мирошников — первый муж Марии Арбатовой, с которым она познакомилась в студенческом кафе. У них родились сыновья-близнецы, Павел и Петр. Их брак был непростым, с частыми ссорами и примирениями, и закончился в 1993 году.

Олег Вите — второй муж, политический эксперт, с которым Арбатова познакомилась в день развода с первым супругом. Он принял её детей и заботился о семье. Их брак продлился 8 лет, но закончился из-за политических разногласий. Шумит

Датта Гупта — третий муж, финансовый аналитик из Индии и племянник первого генерального секретаря Коммунистической партии Индии. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, они счастливо живут вместе уже много лет.

Фото: iStock/pashapixel



Мария Арбатова сейчас

«Я общалась как-то в телепрограмме с Блиновской. Извините, это просто «здравствуй, дерево». Она не может объяснить термины, которые употребляет», — рассказала Арбатова.