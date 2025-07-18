Унизила Собчак, назвала деревом Блиновскую, одобрила феминизм и стала жертвой группового изнасилования: Марии Арбатовой 68 лет
Имя Марии Арбатовой стало известным в середине 90-х, когда она начала вести телепрограммы. Её биография полна ярких событий, она обладает обширными знаниями о людях. Благодаря этому Арбатова часто появляется в эфире различных программ, хотя свой капитал заработала совершенно иным способом. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьМария Арбатова родилась 17 июля 1957 года в Муроме. Отец — заместитель главного редактора «Красной звезды», мать — микробиолог. Из-за родовой травмы имеет инвалидность, она хромает на одну ногу. После смерти отца провела два года в интернате для инвалидов. Вернувшись домой, устроила в квартире на Арбате салон для хиппи. Кстати, именно там и появился её творческий псевдоним, который стал заменой настоящей фамилии.
Перед тем как поступить в вуз, Арбатова посещала Школу молодого журналиста при журфаке МГУ. Однако, сделав выбор, она решила поступить на философский факультет. Осознав, что в стране доминирует одна идеология, она решила изменить направление своей карьеры и перевелась в Литературный институт имени Максима Горького, который в конечном итоге закончила. В то же время она также посещала курсы Бориса Кравцова и Сергея Аграчева, где изучала психоанализ.
Начало творчестваМария Арбатова начала заниматься творчеством еще во время своей журналистской карьеры, но по-настоящему увлеклась писательством, когда ушла в декретный отпуск. Ей стало тяжело справляться с бытовыми делами, и она решила написать свою первую пьесу «Завистник». Затем появились другие работы, такие как «Уравнение с двумя неизвестными», «Алексеев и тени» и «Анкета для родителей». К середине 90-х годов у нее уже было 14 написанных пьес. После распада Советского Союза театры начали активно ставить ее пьесы, что принесло ей хороший доход. В конце 90-х она выпустила сборник рассказов «Меня зовут женщина», а затем двухтомник «Семилетка поиска» и другие произведения, такие как «Уроки Европы» и «Прощание с XX веком».
В это время ей предложили поработать над сценариями. Например, она участвовала в создании эпизода о биографии разведчицы Зои Воскресенской для киноцикла «Поединки». После жизни в США она написала роман «Неделя на Манхэттене», в котором критиковала Америку и ее жителей, назвав страну местом, где люди объединяются только ради денег и войны. Когда появился Интернет, Арбатова начала публиковать свои работы в блоге на ЖЖ и создала личный сайт, где делится мнением по актуальным вопросам.
Обсуждала известных звездМария Арбатова, известная как ведущая шоу «Я сама» на канале ТВ-6, заявила о своей приверженности феминизму, а в конце 2000-х переквалифицировалась в правозащитницу, занимаясь делами заключённых и активно комментируя политические события, включая критику Ксении Собчак.
«Меня сдерживает то, что я знала её папу. Знаю её маму, которую нежно люблю. А Ксюша — женщина, которая шустро эксплуатирует свою фамилию. Я считаю её абсолютно беспомощной журналисткой и ведущей. Она даже не готовится к программе, просто несёт какую-то чухню. Ксения кажется мне человеком циничным и глубоко непрофессиональным. Она «переобувается» каждые пять минут. Репутация создаётся на протяжении всей жизни, а уничтожается одной минутой. Она для меня девочка, которая ничем не примечательная, кроме родословной», — сказала публицист в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.Мария Арбатова также часто появлялась на различных ток-шоу, где обсуждали известных женщин. Она принимала участие в выпусках «Прямого эфира», шоу «Пусть говорят», а в программе Андрея Малахова стала постоянным экспертом. Во время одной из записей эфира она подвергла критике ведущую шоу «Давай поженимся!» Розу Сябитову, заявив, что её нельзя считать успешной свахой из-за большого числа разводов.
После признания Елены Прокловой о домогательствах Олега Табакова, которое имело широкий резонанс в социальных сетях, Мария Арбатова встала на защиту актрисы, хотя многие хейтили звезду за «откровенность», посчитав, что не нужно было порочить честь и достоинство великого человека.
Проблема заключается в том, что сама Арбатова стала жертвой группового изнасилования в возрасте 17 лет, когда над ней совершили насилие трое мужчин.
«Я села в такси, в котором сидели какие-то мужчины. Я на них не обратила внимания, потому что советское такси принадлежало государству, а таксист отвечал за безопасность пассажира. Совершенно спокойно села, а там были трое пьяных. Они заблокировали двери, дали пачку денег таксисту. Я водителю кричала: “У вас же есть дочка”. Никакой реакции не было», — вспоминала страшную трагедию Арбатова.
Психолог и психоаналитикМария Арбатова — известный психолог и психоаналитик, после распада СССР занималась реабилитацией в клубе «Гармония» и была обозревателем в «Общей газете». Она участвовала в предвыборной программе Бориса Ельцина и Эллы Памфиловой. В 1996 году основала «Клуб женщин, вмешивающихся в политику», который существовал до середины 2000-х. С 2012 года является президентом «Центра помощи женщинам», предоставляющего поддержку в сложных жизненных ситуациях.
Личная жизнь
- Александр Мирошников — первый муж Марии Арбатовой, с которым она познакомилась в студенческом кафе. У них родились сыновья-близнецы, Павел и Петр. Их брак был непростым, с частыми ссорами и примирениями, и закончился в 1993 году.
- Олег Вите — второй муж, политический эксперт, с которым Арбатова познакомилась в день развода с первым супругом. Он принял её детей и заботился о семье. Их брак продлился 8 лет, но закончился из-за политических разногласий. Шумит
- Датта Гупта — третий муж, финансовый аналитик из Индии и племянник первого генерального секретаря Коммунистической партии Индии. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, они счастливо живут вместе уже много лет.
Мария Арбатова сейчасМарию Арбатову можно часто увидеть в эфире различных политических и развлекательных программ. Она регулярно появляется на канале «Россия 1» и участвует в проектах «Звезды сошлись» на НТВ. Несмотря на обсуждение в Государственной думе РФ в апреле 2023 года проекта о признании феминизма экстремистской идеологией, инициированного зампредседателем комитета по информполитике Олегом Матвейчевым, Арбатова продолжает продвигать идеи феминизма. Она выразила протест против этой инициативы, отметив, что феминистские идеи в России все еще недостаточно развиты по сравнению с Европой.
Арбатова также прокомментировала инцидент с Маратом Башаровым, который избил свою супругу. По её мнению, актёра следовало бы привлечь к ответственности и лишить всех привилегий. В свете скандала вокруг Блиновской и её налоговых проблем, Арбатова тоже высказалась по этому поводу, отметив, что общение с Блиновской оставило у неё негативное впечатление.
«Я общалась как-то в телепрограмме с Блиновской. Извините, это просто «здравствуй, дерево». Она не может объяснить термины, которые употребляет», — рассказала Арбатова.
Знаменитость не особо заботится о внешности, не посещает салоны красоты, понятия не имеет о собственном весе, потому что не взвешивалась со времен беременности. По мнению журналистов, при росте 165 см ее вес составляет примерно 70 кг.