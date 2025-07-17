Старшая дочь Леонида Агутина поздравила отца редким архивным фото

17 июля 2025, 14:02

Старшая дочь Леонида Агутина поделилась редким фото с отцом

Леонид Агутин (Фото: Telegram @@agutin_leonid)

16 июля певец Леонид Агутин отпраздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 57 лет, и главный подарок ему преподнесла старшая дочь Полина. 29-летняя девушка поздравила отца в своём блоге, прикрепив архивное семейное фото.





Дочь артиста от первого брака с балериной Марией Воробьёвой показала трогательный снимок с отцом. На изображении запечатлён улыбающийся Агутин, нежно обнимающий маленькую Полину.

«С днём рождения, папа!» — гласит подпись к фотографии.