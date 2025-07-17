Старшая дочь Леонида Агутина поздравила отца редким архивным фото
Старшая дочь Леонида Агутина поделилась редким фото с отцом
16 июля певец Леонид Агутин отпраздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 57 лет, и главный подарок ему преподнесла старшая дочь Полина. 29-летняя девушка поздравила отца в своём блоге, прикрепив архивное семейное фото.
Дочь артиста от первого брака с балериной Марией Воробьёвой показала трогательный снимок с отцом. На изображении запечатлён улыбающийся Агутин, нежно обнимающий маленькую Полину.
«С днём рождения, папа!» — гласит подпись к фотографии.Стоит отметить, что Полина редко появляется в публичном пространстве, предпочитая сохранять приватность своей жизни. Однако в важные для своего отца мгновения она всегда находит способ выразить свою безусловную поддержку и любовь.
Семейный снимок стал подарком не только для Агутина, но и для поклонников певца, которые редко видят фото артиста со старшей дочерью. Поклонники отметили искренность и теплоту фото, оставив много хороших пожеланий семье Агутина.