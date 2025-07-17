На актера Дмитрия Певцова подали в суд

17 июля 2025, 14:22

«МК»: общественница подала на актера Певцова в суд за оскорбление

Дмитрий Певцов (Фото: Инстаграм* @dima_pevtsov)

В Тверской суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства к популярному артисту, депутату Государственной думы Дмитрию Певцову, информирует mk.ru.