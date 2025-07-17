На актера Дмитрия Певцова подали в суд
В Тверской суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства к популярному артисту, депутату Государственной думы Дмитрию Певцову, информирует mk.ru.
Истцом выступила общественный деятель Александра Тищенко. В 2024 году она отстаивала драматический театр «Мел», который около 30 лет существовал в районе Отрадное, но в итоге закрылся. Тищенко пыталась попасть на прием к Певцову как к депутату, чтобы привлечь его внимание к проблеме театра, однако потерпела неудачу.
В материале говорится, что общественница обвинила актера в нелицеприятных высказываниях в адрес руководителя театра. Размер исковых требований и суть иска Тищенко к Певцову в настоящее время неизвестны.
*Запрещен в РФ
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