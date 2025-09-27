Дмитрия Диброва после развода обнаружили в объятиях Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова и Дмитрий Дибров появились вместе на светском мероприятии
Анастасия Волочкова и Дмитрий Дибров пришли на вечеринку к общим друзьям и тут же оказались в центре внимания. Соответствующее фото Волочкова опубликовала в личном блоге.
Бывшая прима-балерина Большого театра надела футболку и брюки с цветочным принтом, а сверху накинула меховую шубу. Телеведущий выбрал костюм в бело-голубую полоску. Волочкова мягко обняла Диброва за плечо, а он положил руку на её колено.
«Мой добрый друг Дима Дибров присоединился к празднику», — написала Анастасия.Напомним, что Дмитрий и Полина Дибровы развелись два дня назад после 16 лет брака. Трое сыновей остались жить с матерью. Инициатором развода выступила Полина Диброва.
Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук раскрыла новые подробности развода Дибровых. Она заявила, что человек с таким умом и опытом, как Дмитрий Дибров, не стал бы пускать ситуацию на самотёк.