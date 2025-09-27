Дмитрия Диброва после развода обнаружили в объятиях Анастасии Волочковой

27 сентября 2025, 18:37

Анастасия Волочкова и Дмитрий Дибров появились вместе на светском мероприятии

Анастасия Волочкова и Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова и Дмитрий Дибров пришли на вечеринку к общим друзьям и тут же оказались в центре внимания. Соответствующее фото Волочкова опубликовала в личном блоге.





Бывшая прима-балерина Большого театра надела футболку и брюки с цветочным принтом, а сверху накинула меховую шубу. Телеведущий выбрал костюм в бело-голубую полоску. Волочкова мягко обняла Диброва за плечо, а он положил руку на её колено.

«Мой добрый друг Дима Дибров присоединился к празднику», — написала Анастасия.