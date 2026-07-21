21 июля 2026, 20:09

Владимир Селиванов (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

22 июля день рождения отмечает актер, музыкант и телеведущий Владимир Селиванов. Звезде сериала «Реальные пацаны» исполняется 41 год. Для миллионов зрителей он навсегда останется простодушным Вованом, однако за пределами экрана его жизнь оказалась куда драматичнее. За последние годы артист пережил громкий развод, судебные разбирательства с бывшей супругой, рождение сына в новых отношениях и примирение с матерью своей дочери. Как обычный парень из Пермского края стал одним из самых узнаваемых актеров страны и что известно о его жизни сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Парень из рабочего города: как будущая звезда росла в Пермском крае Не актер, а режиссер: почему Селиванов выбрал необычную профессию «Реальные пацаны» изменили всю его жизнь Не только Вован: карьера после сериала Музыка стала второй профессией: кто такой VAVAN Развод, новая любовь и громкий конфликт из-за дочери Суды, алименты и борьба за ребенка Новая семья и предложение руки и сердца Почему Владимир Селиванов остается востребованным спустя годы

Парень из рабочего города: как будущая звезда росла в Пермском крае

Не актер, а режиссер: почему Селиванов выбрал необычную профессию

Владимир Селиванов (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

«Реальные пацаны» изменили всю его жизнь

Владимир Селиванов (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

Не только Вован: карьера после сериала

Музыка стала второй профессией: кто такой VAVAN

Владимир Селиванов (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

Развод, новая любовь и громкий конфликт из-за дочери

Владимир Селиванов и Виктория Маркина с дочерью (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

Суды, алименты и борьба за ребенка

Новая семья и предложение руки и сердца

Владимир и Александра Селивановы (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

Почему Владимир Селиванов остается востребованным спустя годы