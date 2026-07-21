Ушел из семьи, судился за дочь и нашел новую любовь: как сегодня живет звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов, которому исполняется 41 год
22 июля день рождения отмечает актер, музыкант и телеведущий Владимир Селиванов. Звезде сериала «Реальные пацаны» исполняется 41 год. Для миллионов зрителей он навсегда останется простодушным Вованом, однако за пределами экрана его жизнь оказалась куда драматичнее. За последние годы артист пережил громкий развод, судебные разбирательства с бывшей супругой, рождение сына в новых отношениях и примирение с матерью своей дочери. Как обычный парень из Пермского края стал одним из самых узнаваемых актеров страны и что известно о его жизни сегодня — в материале «Радио 1».
Парень из рабочего города: как будущая звезда росла в Пермском краеВладимир Юрьевич Селиванов родился 22 июля 1985 года в городе Лысьва Пермской области (сейчас — Пермский край). Он вырос в самой обычной рабочей семье. Отец трудился механиком на заводе, мать работала продавцом. Детство будущего артиста прошло в типичной провинциальной атмосфере, которая позже во многом определила его экранный образ.
В школе Владимир не считался хулиганом или двоечником. По его воспоминаниям, девять классов он окончил всего с одной тройкой. Уже тогда он активно участвовал в школьной самодеятельности, любил выступать на сцене и смешить окружающих. Именно чувство юмора впоследствии стало его главным профессиональным инструментом.
Не актер, а режиссер: почему Селиванов выбрал необычную профессиюПосле окончания школы Владимир поступил в Пермский государственный институт культуры.
В отличие от многих коллег по цеху, он не получал классического актерского образования. Селиванов учился на режиссерском факультете по специальности «режиссер театрализованных представлений».
Во время учебы он серьезно увлекся КВН и юмористическими выступлениями. Именно университетская сцена стала для него настоящим стартом в профессии. Позже Владимир вошел в состав пермского Comedy Club, где выступал в составе юмористического трио Sex Pistols. Именно тогда он окончательно понял, что хочет связать свою жизнь с телевидением.
«Реальные пацаны» изменили всю его жизньНастоящая популярность пришла к Владимиру Селиванову в 2010 году после выхода сериала «Реальные пацаны». Он сыграл Вована — добродушного, простоватого и немного наивного друга главного героя. Этот персонаж быстро стал одним из самых любимых у зрителей. Интересно, что именно благодаря роли Вована позже появился музыкальный псевдоним артиста — VAVAN.
Сериал продержался на экранах более десяти лет и завершился только в 2023 году, став одним из самых успешных ситкомов российского телевидения. За это время Владимир превратился из малоизвестного комика в узнаваемого актера.
Не только Вован: карьера после сериалаНесмотря на успех «Реальных пацанов», Селиванов не стал заложником одной роли. Он снимался в фильмах и сериалах «Воин», «Сладкая жизнь-2», «Бедные люди», полнометражной комедии «Реальные пацаны против зомби», а также принимал участие в различных телевизионных проектах.
Вместе с Николаем Наумовым актер становился гостем «Вечернего Урганта», участвовал в шоу «Студия СОЮЗ», «Форт Боярд» и других проектах.
После завершения «Реальных пацанов» Владимир продолжил активно работать.
В 2024 году стало известно о его участии в новом скетч-шоу «Это мы», а также в сериале «Бедные смеются, богатые плачут», который впоследствии получил продолжение.
Музыка стала второй профессией: кто такой VAVANЕще одно направление, которое активно развивает Владимир, — музыка. Под псевдонимом VAVAN он выпускает песни с 2017 года. Сам артист неоднократно говорил, что музыкальный проект позволяет показать зрителям совсем другую сторону его личности.
Если на экране он ассоциируется прежде всего с Вованом из «Реальных пацанов», то в музыке, по словам Владимира, он может говорить о собственных переживаниях, эмоциях и взглядах на жизнь. В 2024 году музыкант дал первый большой сольный концерт в Москве.
Развод, новая любовь и громкий конфликт из-за дочериНе менее бурно в последние годы складывалась и личная жизнь Владимира Селиванова. Много лет он состоял в отношениях с Викторией Маркиной, которая родила ему дочь Еву.
Весной 2023 года стало известно, что супруги расстались. Позже актер объяснил, что к моменту развода они уже давно не жили вместе и постепенно поняли, что их взгляды на жизнь слишком отличаются.
По словам Владимира, он сохранил уважительное отношение к бывшей супруге и не считает развод трагедией. Однако расставание сопровождалось громким конфликтом.
Суды, алименты и борьба за ребенкаПосле развода между бывшими супругами начались судебные разбирательства. По информации, которая звучала публично, Виктория добивалась взыскания алиментов на дочь в доле от доходов артиста, а также дополнительных средств на ее развитие. Сам Владимир не соглашался с озвученными требованиями.
Кроме того, актер рассказывал, что хотел принимать более активное участие в воспитании дочери и даже обращался в суд по вопросам, связанным с ее проживанием. Он также утверждал, что сталкивался с ограничениями в общении с ребенком. История широко обсуждалась в СМИ и социальных сетях.
Спустя несколько лет конфликт удалось завершить. В начале 2025 года стало известно, что Владимир Селиванов и Виктория Маркина заключили мировое соглашение. По словам актера, сегодня дочь живет с матерью, однако он продолжает участвовать в ее жизни и помогает финансово. Сам Владимир признавался, что рад завершению многолетнего конфликта и надеется сохранить спокойные отношения ради ребенка.
Новая семья и предложение руки и сердцаПосле расставания с первой супругой Владимир начал отношения с блогером Александрой Калмыковой. В 2024 году у пары родился сын Кирилл. Спустя некоторое время актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Именно с Александрой сегодня связана новая глава жизни артиста. Пара регулярно появляется вместе на светских мероприятиях и делится семейными моментами в социальных сетях.
Почему Владимир Селиванов остается востребованным спустя годыВ отличие от многих актеров, прославившихся благодаря одному сериалу, Владимир Селиванов сумел сохранить популярность и после завершения своего главного проекта.
Он продолжает сниматься в кино, развивает музыкальную карьеру под псевдонимом VAVAN, участвует в телевизионных шоу и активно работает с аудиторией в социальных сетях. При этом поклонники следят не только за его творчеством, но и за переменами в личной жизни.
За его плечами — более десяти лет успеха в «Реальных пацанах», десятки телевизионных проектов, собственная музыкальная карьера и непростой жизненный опыт, который не раз становился предметом обсуждения.
Сегодня актер продолжает строить карьеру, воспитывает детей и признается, что главным для него остается семья. А поклонники по-прежнему надеются увидеть его в новых проектах, где Владимир сможет раскрыться уже не только как комедийный актер, но и как многогранный артист.