Маш Милаш организовала для подруги фальшивые кинопробы с неожиданным финалом

21 июля 2026, 17:57

Маш Милаш устроила необычный розыгрыш Тине Стойилкович перед свадьбой

Маш Милаш (Фото: Instagram* / @mash_milash_hub)

Актриса Тина Стойилкович, которая готовится к свадьбе с актёром Фёдором Федотовым, стала героиней необычного розыгрыша, организованного её подругой, блогером Маш Милаш.