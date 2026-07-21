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Маш Милаш организовала для подруги фальшивые кинопробы с неожиданным финалом

Маш Милаш устроила необычный розыгрыш Тине Стойилкович перед свадьбой
Маш Милаш (Фото: Instagram* / @mash_milash_hub)

Актриса Тина Стойилкович, которая готовится к свадьбе с актёром Фёдором Федотовым, стала героиней необычного розыгрыша, организованного её подругой, блогером Маш Милаш.



Вместо традиционного девичника Маша решила устроить будущей невесте настоящее испытание с элементами актёрского кастинга.

Для этого она заранее договорилась с агентом Тины и организовала якобы пробы в артхаусный фильм. Чтобы всё выглядело максимально правдоподобно, к розыгрышу привлекли режиссёра Артёма Лемперта, а сама Милаш вместе с друзьями наблюдала за происходящим из соседней комнаты.

По сценарию Стойилкович предстояло сыграть романтическую сцену с партнёром. Однако в самый неожиданный момент выяснилось, что её экранным возлюбленным оказался стриптизёр, что стало главным сюрпризом розыгрыша.

Неожиданный формат девичника вызвал бурную реакцию в соцсетях. Одни пользователи назвали идею оригинальной и весёлой, а другие посчитали такой розыгрыш слишком смелым для невесты перед свадьбой.

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Софья Метелева

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