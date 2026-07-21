Анатолий Цой обвенчался с таинственной возлюбленной

21 июля 2026, 18:56

StarHit: Анатолий Цой тайно женился на избраннице

Анатолий Цой (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Певец Анатолий Цой тайно женился и обвенчался. Об этом информирует StarHit.