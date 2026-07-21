Анатолий Цой обвенчался с таинственной возлюбленной
Певец Анатолий Цой тайно женился и обвенчался. Об этом информирует StarHit.
Анатолий Цой вступил в брак с возлюбленной, имя которой он предпочитает не раскрывать. Свадьба прошла в тайне от прессы.
На торжественных фотографиях пара предстала в элегантных позах, повернувшись спиной к камерам. Невеста была одета в белоснежное платье, украшенное кристаллами и стразами, которое дополняли фата и туфли на высоких каблуках.
Анатолий Цой получил известность благодаря участию в группе MBAND. В 2020 году коллектив распался, и певец начал строить сольную карьеру. Примечательно, что артист также принимал участие в шоу «Холостяк».
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