«Я жив»: лидер группы «Три дня дождя» вышел на связь после скандального концерта и извинился

21 июля 2026, 17:20

Глеб Викторов впервые вышел на связь после скандального концерта в Екатеринбурге

Глеб Викторов (Фото: Instagram* / @every_day_rain)

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов впервые вышел на связь после скандального выступления в Екатеринбурге. Музыкант опубликовал видео в своём Telegram-канале, в котором извинился перед поклонниками и прокомментировал своё состояние.





По словам Викторова, выходить на сцену в том состоянии, в котором он находился во время концерта, было ошибкой.





«Друзья, всем привет. Появляться в таком состоянии на сцене, как было в Екатеринбурге, — это зашквар. Поэтому прошу прощения. Все ближайшие и следующие концерты состоятся, я жив», — сказал музыкант.