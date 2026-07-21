«Я жив»: лидер группы «Три дня дождя» вышел на связь после скандального концерта и извинился
Глеб Викторов впервые вышел на связь после скандального концерта в Екатеринбурге
Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов впервые вышел на связь после скандального выступления в Екатеринбурге. Музыкант опубликовал видео в своём Telegram-канале, в котором извинился перед поклонниками и прокомментировал своё состояние.
По словам Викторова, выходить на сцену в том состоянии, в котором он находился во время концерта, было ошибкой.
«Друзья, всем привет. Появляться в таком состоянии на сцене, как было в Екатеринбурге, — это зашквар. Поэтому прошу прощения. Все ближайшие и следующие концерты состоятся, я жив», — сказал музыкант.При этом Глеб не стал уточнять, где сейчас находится и как проходит его лечение. Ранее представители лейбла Izba сообщали, что артист проходит лечение после произошедшего.
После концерта в Екатеринбурге Викторов писал в соцсетях, что «сбежал» из России. Позже часть публикаций была удалена, а сам музыкант резко высказался по поводу этого. Впоследствии представители лейбла заявили, что перед выступлением артисту якобы «дали или подсыпали вещества» в гримёрке.
Спустя несколько дней Глеб сообщил, что возвращается в Россию, отметив, что его «ждут последствия». Теперь музыкант заверил поклонников, что жив, а запланированные концерты отменять не планируется.