29 июля 2025, 11:48

Вячеслав Чепурченко (фото: Instagram* / chepurchenko_slava)

Актёр театра и кино Вячеслав Чепурченко за свою карьеру снялся более чем в 70 проектах. Он стал звездой Театра имени Олега Табакова и обрёл всероссийскую известность благодаря ролям в сериалах «Измены» и «Жуки». 29 июля ему исполняется 38 лет. «Радио 1» расскажет о творческом пути артиста и его личной жизни.





Содержание Биография и детство Вячеслава Чепурченко: ненависть к театру Случай, который изменил жизнь: дорога в театр Путь в «Табакерку»: приглашение от Табакова первые роли Прорыв в кино: от «Измен» до «Жуков» Личная жизнь: два брака и двое детей Карьерный поворот: уход из театра и новые горизонты Участие в ТВ-шоу: от «Форта Боярд» до «Мастера игры» Вячеслав Чепурченко сегодня

Биография и детство Вячеслава Чепурченко: ненависть к театру

«Я очень редко бывал у нее на работе, даже ненавидел театр, потому что он забирал у меня маму! Я вечно сидел дома один, сам учил уроки, разогревал себе обед, гулял. В общем, о театре не мечтал, хотя унаследовал мамины гены: она яркая, эмоциональная, и я такой же», — вспоминал Чепурченко.

Случай, который изменил жизнь: дорога в театр

Вячеслав Чепурченко (фото: Instagram* / chepurchenko_slava)



Путь в «Табакерку»: приглашение от Табакова первые роли

«Мы вместе играли в "Женитьбе Фигаро…", но практически никогда не оставались наедине, чтобы о чем-то поговорить. Но как-то он вызвал меня к себе в кабинет и сказал: "Вот тебе деньги — купишь жилье и с зарплаты постепенно будешь мне отдавать долг, без процентов". Так, благодаря Табакову у меня появилась квартира в Москве», — рассказывал актер.

Прорыв в кино: от «Измен» до «Жуков»

«Когда я понял, какая это эфемерная вещь — популярность, стал проще к ней относиться. Узнают — приятно. Не узнают — ничего страшного, работаем дальше», — говорил Слава.

Вячеслав Чепурченко с коллегами по «Жукам» (фото: Instagram* / chepurchenko_slava)



Личная жизнь: два брака и двое детей

«Это было ее решение. Я приехал со съемок и вещи были собраны. Я ей благодарен, что она отодрала с болью, потому что это надо было закончить. У меня не хватало ни сил, ни эмоций», — рассказывал он.

«Развод был просто формальный, бумажка, — пояснял артист. — И когда я ее подписал, в тот же день мы с Катей договорились, что идем гулять. И там я сделал ей предложение», — вспоминал артист.

Карьерный поворот: уход из театра и новые горизонты

«Мне не очень удобно существовать в формате штата. У меня двое детей, и мне нужно много работать и хорошо зарабатывать. Театр невероятный, я его очень люблю. Там высокая зарплата. Но я принял для себя решение, что сейчас мне этого мало и нужно двигаться дальше. Театру нужно служить. Нельзя усидеть на двух стульях. Ты либо отдаешь себя театру и не смотришь в сторону, либо лучше уйти и не крутить мозги ни себе, ни коллективу», — объяснял он.

Вячеслав Чепурченко с женой (фото: Instagram* / chepurchenko_slava)



Участие в ТВ-шоу: от «Форта Боярд» до «Мастера игры»

«Я думаю, что даже в самой близкой компании вы не станете шутить про смерть близких людей. Тут человек абсолютно не шутил. Я ему сразу сказал, что приехал поиграть и не буду смотреть на такое, в этом участвовать. Я просто не хотел выносить весь ссор из семьи… Да и он за камерами ведь не подходил ко мне, у него не хватало смелости, чтобы поговорить», — отметил Вячеслав.

Вячеслав Чепурченко сегодня