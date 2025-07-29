Ушел из театра Табакова, сделал предложение в день развода и поссорился с экстрасенсом: как живет звезда «Жуков» Вячеслав Чепурченко
Актёр театра и кино Вячеслав Чепурченко за свою карьеру снялся более чем в 70 проектах. Он стал звездой Театра имени Олега Табакова и обрёл всероссийскую известность благодаря ролям в сериалах «Измены» и «Жуки». 29 июля ему исполняется 38 лет. «Радио 1» расскажет о творческом пути артиста и его личной жизни.
Биография и детство Вячеслава Чепурченко: ненависть к театруБудущий актёр родился в Ростове-на-Дону. Когда ему было три года, родители развелись и мальчик переехал с матерью в Камышин. По образованию его мама — учитель начальных классов, однако вскоре она оставила педагогику и увлеклась театром, что долгое время вызывало протест у сына.
«Я очень редко бывал у нее на работе, даже ненавидел театр, потому что он забирал у меня маму! Я вечно сидел дома один, сам учил уроки, разогревал себе обед, гулял. В общем, о театре не мечтал, хотя унаследовал мамины гены: она яркая, эмоциональная, и я такой же», — вспоминал Чепурченко.Несмотря на участие в школьной самодеятельности, Слава не мечтал об актерской карьере. Увлекался гитарой, танцами и рукопашным боем — но все увлечения быстро наскучивали.
Случай, который изменил жизнь: дорога в театрОднажды Чепурченко познакомился со студенткой Саратовской консерватории. По её инициативе он поехал в Саратов, чтобы попробовать себя на актерском отделении. Мастер курса Александр Галко сразу разглядел потенциал в харизматичном абитуриенте и был приглашён на экзамены. Он поступил с высшим баллом и вскоре зарекомендовал себя как талантливый студент, удостоенный повышенной стипендии.
Актер рассказывал, что не планировал становиться актером, а просто плыл по течению.
Путь в «Табакерку»: приглашение от Табакова первые ролиВ 2009 году в Саратовскую консерваторию приехал Авангард Леонтьев. Он отбирал актёров для театра Олега Табакова. Из пяти выпускников Олег Павлович выбрал только Чепурченко. После короткой репетиции актёр получил приглашение в труппу и жилплощадь в общежитии. Менее чем через год он заменил Сергея Безрукова в спектакле «Признания авантюриста Феликса Круля». Отношения между Табаковым и Чепурченко сложились теплые, добрые.
«Мы вместе играли в "Женитьбе Фигаро…", но практически никогда не оставались наедине, чтобы о чем-то поговорить. Но как-то он вызвал меня к себе в кабинет и сказал: "Вот тебе деньги — купишь жилье и с зарплаты постепенно будешь мне отдавать долг, без процентов". Так, благодаря Табакову у меня появилась квартира в Москве», — рассказывал актер.
Прорыв в кино: от «Измен» до «Жуков»Несмотря на успехи в театре, настоящую известность Вячеславу принес кинематограф. Он снялся в сериалах «Пятницкий», «Мосгаз», «Бесы», но по-настоящему заметным стал после роли студента Сальникова в драме «Измены», где его партнершей стала Елена Лядова. После «Измен» Вячеслав стал тщательнее относиться к проектам, в которых принимает участие.
Вторую волну популярности Чепурченко принес комедийный сериал «Жуки», где он исполнил одну из главных ролей.
«Когда я понял, какая это эфемерная вещь — популярность, стал проще к ней относиться. Узнают — приятно. Не узнают — ничего страшного, работаем дальше», — говорил Слава.
Личная жизнь: два брака и двое детейВ 2011 году в московском метро Вячеслав познакомился с Викторией Ильиной. Спустя две недели они съехались, но официально поженились только через шесть лет. Брак оказался неудачной попыткой спасти отношения, и меньше чем через два года супруги расстались.
«Это было ее решение. Я приехал со съемок и вещи были собраны. Я ей благодарен, что она отодрала с болью, потому что это надо было закончить. У меня не хватало ни сил, ни эмоций», — рассказывал он.В день подписания документов о разводе актёр сделал предложение своей новой избраннице — Екатерине Шуваевой, с которой познакомился на вокзале. На тот момент Вячеслав и Виктория уже не жили вместе.
«Развод был просто формальный, бумажка, — пояснял артист. — И когда я ее подписал, в тот же день мы с Катей договорились, что идем гулять. И там я сделал ей предложение», — вспоминал артист.Вскоре у пары родилась дочь Ярослава, а затем — сын Тимофей.
Карьерный поворот: уход из театра и новые горизонтыПосле рождения детей Вячеслав принял непростое решение — покинуть «Табакерку», где служил более 11 лет. Причиной стали необходимость зарабатывать больше и быть ближе к семье.
«Мне не очень удобно существовать в формате штата. У меня двое детей, и мне нужно много работать и хорошо зарабатывать. Театр невероятный, я его очень люблю. Там высокая зарплата. Но я принял для себя решение, что сейчас мне этого мало и нужно двигаться дальше. Театру нужно служить. Нельзя усидеть на двух стульях. Ты либо отдаешь себя театру и не смотришь в сторону, либо лучше уйти и не крутить мозги ни себе, ни коллективу», — объяснял он.Актер подчеркнул, что его уход не был связан с конфликтами или сменой руководства.
Участие в ТВ-шоу: от «Форта Боярд» до «Мастера игры»Чепурченко стал активным участником телевизионных шоу: «Форт Боярд», «Звёзды в Африке», «Выжить в Самарканде», «Мастер игры». В последнем проекте он оказался в центре конфликта из-за неудачной шутки чернокнижника Дмитрия Матвеева о смерти близкого человека Вячеслава. Ситуация вызвала бурную реакцию у актёра, но позже он пояснил: его возмутила не шутка, а неэтичное поведение.
«Я думаю, что даже в самой близкой компании вы не станете шутить про смерть близких людей. Тут человек абсолютно не шутил. Я ему сразу сказал, что приехал поиграть и не буду смотреть на такое, в этом участвовать. Я просто не хотел выносить весь ссор из семьи… Да и он за камерами ведь не подходил ко мне, у него не хватало смелости, чтобы поговорить», — отметил Вячеслав.