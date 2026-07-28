Певица Саша Савельева объявила о новой профессии с онлайн-сессией за 20 тысяч рублей
Саша Савельева решила попробовать себя в новом направлении и начала проводить индивидуальные психологические консультации. Теперь артистка принимает клиентов в онлайн-формате, совмещая творческую деятельность с работой в сфере психологии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Как стало известно, стоимость одной консультации составляет 20 тысяч рублей, а продолжительность встречи — около 60 минут. Во время работы Савельева использует сразу несколько современных психологических подходов.
По словам певицы, в своей практике она сочетает терапию принятия и ответственности (ACT), когнитивно-поведенческую терапию, схема-терапию, элементы телесно-ориентированной терапии, а также применяет метафорические ассоциативные карты.
Таким образом артистка открыла для себя новое профессиональное направление, предложив подписчикам возможность получить психологическую поддержку в формате индивидуальных онлайн-встреч.
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