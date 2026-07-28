Певица Саша Савельева объявила о новой профессии с онлайн-сессией за 20 тысяч рублей

28 июля 2026, 12:55

Певица Саша Савельева начала проводить психологические консультации

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

Саша Савельева решила попробовать себя в новом направлении и начала проводить индивидуальные психологические консультации. Теперь артистка принимает клиентов в онлайн-формате, совмещая творческую деятельность с работой в сфере психологии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».