«Было весело»: Сергей Жуков устроил свидание со своим двойником-таксистом
Сергей Жуков встретился с таксистом-двойником перед концертом в «Лужниках»
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков до концерта в «Лужниках» встретился с московским таксистом Булатом — своим двойником. Видео встречи певец опубликовал в личном блоге.
Музыкант лично пригласил поклонника на выступление после многочисленных сообщений от подписчиков о внешнем сходстве.
Жуков признал, что общие черты у них действительно присутствуют. Певец пообещал фанату сделать «эпохальное» совместное фото и спеть дуэтом. Он сдержал слово: они исполнили песню «Алёшка» прямо на трибуне перед концертом.
«Было весело», — написал артист.В комментариях пользователи в шутку предложили Жукову и его «копии» сделать ДНК-тест и проверить возможное родство. Многих поклонников тронуло, что певец нашёл время для встречи с Булатом в такой важный для себя день.