«Было весело»: Сергей Жуков устроил свидание со своим двойником-таксистом

27 июля 2026, 18:08

Сергей Жуков встретился с таксистом-двойником перед концертом в «Лужниках»

Сергей Жуков (Фото: Instagram* @sezhukov)

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков до концерта в «Лужниках» встретился с московским таксистом Булатом — своим двойником. Видео встречи певец опубликовал в личном блоге.





Музыкант лично пригласил поклонника на выступление после многочисленных сообщений от подписчиков о внешнем сходстве.



Жуков признал, что общие черты у них действительно присутствуют. Певец пообещал фанату сделать «эпохальное» совместное фото и спеть дуэтом. Он сдержал слово: они исполнили песню «Алёшка» прямо на трибуне перед концертом.

«Было весело», — написал артист.