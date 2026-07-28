«Не чудовище и не злодей»: Филипп Киркоров рассказал, что снимется в фильме вместе с MARGO

28 июля 2026, 12:23

Филипп Киркоров сыграет Кощея Бессмертного в новогоднем фильме

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров рассказал, что исполнит роль Кощея Бессмертного в новом новогоднем фильме. О своих съёмках артист сообщил на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово. Вместе с ним в картине появится и его подопечная, певица MARGO, однако её роль пока держится в секрете. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Киркорова, зрителей ждёт необычная интерпретация знаменитого сказочного персонажа. Артист отметил, что Кощей в фильме предстанет не классическим злодеем, а героем с глубокой историей и непростой судьбой.





«Я буду играть Кощея. Будет много сюрпризов. Появление MARGO будет шок-контентом в фильме… Кощей — это трагическая фигура нашего фольклорного эпоса. Это не чудовище и не злодей, и то, что будет происходить с ним в фильме — вы увидите его настоящую сущность! Я всю жизнь был Кощеем, только смертным», — поделился Киркоров.