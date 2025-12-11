Ушел из ТНТ, обратился к психологу и смог спастись в «Крокус Сити Холле»: как живет звезда «Нашей Russia» Сергей Светлаков и почему он ушел из «Ёлок»?
Сергей Юрьевич Светлаков — российский актер, сценарист, продюсер и телеведущий, наиболее известный по выступлениям в КВН в составе команды «Уральские пельмени» (2000–2009 годы) и участию в скетч-шоу «Наша Russia». 12 декабря артисту исполняется 48 лет. О подробных причинах его госпитализации, обстоятельствах развода после 12 лет брака и слухах вокруг его отношений с Верой Брежневой — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Светлакова: ранние годы и семьяСергей Юрьевич Светлаков родился 12 декабря 1977 года в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). Его отец, Юрий Венедиктович, был помощником машиниста и впоследствии работал на мукомольном заводе, а мать, Галина Григорьевна Светлакова, занималась организацией грузоперевозок в системе Свердловской железной дороги. В семье росли двое детей — у Сергея есть старший брат Дмитрий, появившийся на свет в 1970 году.
В подростковом возрасте будущий артист активно занимался спортом — баскетболом, футболом и гандболом, где получил звание кандидата в мастера спорта. Сначала он задумывался о спортивной карьере, однако родители настаивали, чтобы сын выбрал более стабильную профессию.
«После очередной травмы, коими гандбол славится, — у меня теперь все пальцы в разные стороны торчат, ужас какой-то — родители сказали: "Последний раз в жизни мы тебе что-то советуем, а дальше делай, как хочешь. Поступи в институт"», — вспоминал актер.В результате Светлаков поступил в Уральский государственный университет путей сообщения, где в 2000 году завершил обучение на экономическом факультете.
Начало творческого пути и первые шаги в КВНУже в студенчестве Светлаков вошёл в команду КВН, созданную профкомом УрГУПС. На первом курсе он выиграл конкурс «Рыцарь института» и стал участником команды «Барабашки», позже возглавив её. Команда, сменившая название на «Парк текущего периода», выступала в Сочи в 1997 году.
Хотя больших побед тогда коллектив не получил, его участники стали заметны в Екатеринбурге. Именно после одного из таких выступлений Светлаков получил предложение писать шутки для команды «Уральские пельмени».
Завершив обучение, Светлаков устроился работать в железнодорожную таможню, где занимался оформлением грузовых деклараций. В это же время он продолжал развивать себя в КВН и сотрудничал с «Уральскими пельменями» как автор. Со временем команда предложила ему присоединиться в качестве выступающего участника. В 2000 году коллектив стал чемпионом Высшей лиги КВН, получив федеральную известность. В 2002 году команда завоевала «Большой КиВиН в золотом» и «Летний кубок КВН».
Переезд в Москву и рост популярностиВ 2001 году Светлаков переехал в Москву. Здесь он познакомился с Сергеем Ершовым, Гариком Мартиросяном и другими КВНнщиками, с которыми работал над номерами для различных команд. Позже эта команда сценаристов стала создавать шутки для Comedy Club.
В 2009 году Светлаков окончательно завершил сотрудничество с «Уральскими пельменями» и полностью переключился на телевидение и кино.
«Наша Russia», «Прожекторперисхилтон» и экранный успехВ 2006 году Светлаков дебютировал в скетч-шоу «Наша Russia» на ТНТ, где исполнил сразу несколько ролей, включая ставшего культовым персонажа Сергея Белякова — героя, общающегося с телевизором. Проект стал одним из самых популярных на российском ТВ, хотя и подвергался критике, в том числе по обвинениям в межнациональных стереотипах. Выход шоу продолжался до 2011 года.
С 2008 года артист стал ведущим программы «Прожекторперисхилтон» на Первом канале вместе с Иваном Ургантом, Александром Цекало и Гариком Мартиросяном. Проект получил четыре премии ТЭФИ и стал одним из символов телевидения конца 2000-х.
В 2012 году шоу сняли с эфира. Светлаков утверждал, что причиной стала цензура на телевидении, однако Первый канал настаивал, что прекращение выхода связано с его контрактом на другом телеканале, условия которого запрещали участие Светлакова в «Прожекторперисхилтоне».
В 2017 году проект кратковременно вернулся и закрылся окончательно в декабре того же года.
Сергей Светлавков в кино: от «Ёлок» до «Горько!»В 2010 году стартовала новогодняя кинофраншиза «Ёлки», в которой Светлаков и Ургант стали постоянными героями на протяжении восьми фильмов. В релизе «Ёлки 9» (2022) они уже не участвовали. Продюсер Евгений Кулик пояснил отсутствие актёров необходимостью обновить формат, заявив, что проекту требовались «более профессиональные актёры». Светлаков на это ответил, что решение принималось без их участия.
«Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков с этим не справились бы. Иван сам в "Вечернем Урганте" говорил, что он не актер и что его максимум — это новогодние комедии. И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке», — говорил Кулик.Кроме «Ёлок», актёр снялся в картинах «Камень», «Джунгли», «Горько!», «Горько! 2» и других. В 2014–2017 годах Светлаков неоднократно входил в состав жюри проектов ТНТ, а в 2017-м стал судьёй «Минуты славы» на Первом канале.
Переход на СТС и возвращение на ТНТВ 2018 году Светлаков ушёл с ТНТ и начал сотрудничество с СТС. Как он объяснял позднее, причиной стал застой — отсутствие перспектив и новых проектов. По его словам, он превратился в «ходячую рекламу ТНТ», не получая за это дополнительных выплат.
«Просто ходишь, и на тебя пальцем показывают: "О, ТНТ идет!". Я не получал за это ни копейки. Новой работы на канале не было, кроме журения "Танцев" и Comedy Battle. Для меня это перестало быть и работой, и бизнесом», — делился Сергей.На СТС он вместе с Александром Незлобиным создал студию «Свердловск» и перезапустил шоу «Слава Богу, ты пришел!».
Летом 2023 года артист вернулся на ТНТ, подписав эксклюзивный двухлетний контракт. Он вновь стал актёром, ведущим, продюсером и рекламным лицом канала. Одним из первых проектов после возвращения стала юмористическая программа «Лига городов», где Светлаков выступает в роли наставника молодых комиков. Также он участвует в производстве других проектов канала.
Бизнес: ресторанная сеть и рекламные контрактыУ Сергея Светлакова есть собственная сеть ресторанов узбекской кухни Eshak, работающая в Москве, Казани и Одинцово.
Кроме того, Светлаков активно представлен в рекламной индустрии. В разные годы он был лицом брендов «Билайн», Fix Price, Finn Flare, а также снимался в кампаниях «Согаз», World of Tanks и ряда банков.
Личная жизнь Сергея Светлакова: два брака и детиНа третьем курсе университета Светлаков начал отношения с первокурсницей Юлией Ворончихиной. В 2000 году они поженились, а в 2008-м у пары родилась дочь Анастасия.
В 2012 году супруги развелись. Светлаков позднее признавал, что после двенадцати лет брака между ними возникло взаимное непонимание: он, из-за плотного графика, не уделял время жене, а она не интересовалась его творчеством.
«Я к первой жене нормально отношусь. У нее новая семья, муж, с которым я ее сам познакомил. Ну так бывает… Мы совершенно разные организации. Наши отношения дошли до какой-то точки, пока все не взорвалось. Пожали друг другу руки, сказали: "Спасибо" — и начали другое движение», — рассказал артист.Кроме того, на фоне съёмок фильма «Джунгли» появлялись слухи о его романе с Верой Брежневой, которая тоже принимала участие в проекте. Однако официального подтверждения этому не было. Несмотря на это, Брежнева стала первой, кому Светлаков рассказал о желании развестись.
Новая семья Сергея Светлакова
В 2011 году Светлаков познакомился с Антониной Чеботаревой, а в 2013-м они зарегистрировали брак в Латвии. Торжество прошло в Таиланде. В том же году родился сын Иван, а в 2017 году — второй сын Максим.
Несмотря на новую семью, контакт с дочерью от первого брака не прерывался: Анастасия часто проводила время в доме отца, он занимался её образованием, водил на занятия и поддерживал её развитие.
«Хорошие отношения — это в первую очередь заслуга Сережи и Юли. У них нет никаких проблем и недоговоренностей. Я сама стараюсь быть Насте другом и не навредить. Если она обратится ко мне за советом или с какой-то просьбой, я всегда приду на помощь», — говорила Чеботарева.Позднее артист рассказал, что в отношениях с Антониной наступил сложный период: разногласия по вопросам воспитания и быта становились ежедневными. Светлаков выступал за более строгий подход к сыновьям, тогда как Антонина придерживалась мягкого стиля. Опасаясь повторить сценарий первого брака, артист принял решение обратиться к психологу.
Весной 2025 года он подчеркнул, что основывает воспитание детей на уважении, избегая давления.
Болезнь и спасение Светлакова при теракте в «Крокус Сити Холле»В 2020 году из-за пандемийных ограничений визиты дочери Анастасии к братьям стали редкими, хотя ей всё же удалось провести время с новой семьёй отца во время поездки на Алтай. Однако главным испытанием того периода для Сергея Светлакова стала не самоизоляция, а болезнь: артист перенёс COVID-19 и его госпитализировали.
В СМИ появлялись сообщения, что состояние Светлакова было тяжёлым и вирус серьёзно поразил лёгкие. Поклонники переживали: артист не выходил на связь, а его родственники не давали комментариев. Лишь спустя неделю Сергей сообщил, что его выписали домой и он уже вернулся к работе над комедийным проектом Love.
Новый всплеск тревоги среди поклонников возник в марте 2024 года, когда стало известно, что Светлаков оказался в «Крокус Сити Холле» в момент теракта 22 марта, когда перед концертом группы «Пикник» террористы открыли стрельбу.
Артист избежал гибели благодаря действиям менеджера площадки Софии Мейер, которая организовала эвакуацию небольшой группы зрителей, среди которых находился и он.
«Мы оказались на улице. Так, без одежды, мы бежали еще несколько километров, туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине», — вспоминал Светлаков.Позже артист выразил благодарность Майер, назвав ее настоящим героем.
Сергей Светлаков сегодня: камбэк «Нашей Russia»В марте 2025 года в прокат вышел полнометражный фильм «Наша Russia. 8 марта», приуроченный к юбилею проекта и возвращению легендарных персонажей, которых вновь сыграли Светлаков и Михаил Галустян. Продюсер Гарик Мартиросян отметил, что перезапуск совпал с 20-летием оригинального шоу и стал своеобразным подарком поклонникам.
В декабре 2025 года на ТНТ ожидается премьера музыкальной комедии «Невероятные приключения Шурика». Светлаков исполнил в ней роль Фёдора Сухова.