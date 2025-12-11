Ушел из ТНТ, обратился к психологу и смог спастись в «Крокус Сити Холле»: как живет звезда «Нашей Russia» Сергей Светлаков и почему он ушел из «Ёлок»?

11 декабря 2025, 19:56

Сергей Светлаков (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Сергей Юрьевич Светлаков — российский актер, сценарист, продюсер и телеведущий, наиболее известный по выступлениям в КВН в составе команды «Уральские пельмени» (2000–2009 годы) и участию в скетч-шоу «Наша Russia». 12 декабря артисту исполняется 48 лет. О подробных причинах его госпитализации, обстоятельствах развода после 12 лет брака и слухах вокруг его отношений с Верой Брежневой — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Светлакова: ранние годы и семья Начало творческого пути и первые шаги в КВН Переезд в Москву и рост популярности «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон» и экранный успех Сергей Светлавков в кино: от «Ёлок» до «Горько!» Переход на СТС и возвращение на ТНТ Бизнес: ресторанная сеть и рекламные контракты Личная жизнь Сергея Светлакова: два брака и дети Болезнь и спасение Светлакова при теракте в «Крокус Сити Холле» Сергей Светлаков сегодня: камбэк «Нашей Russia»

Биография Сергея Светлакова: ранние годы и семья

«После очередной травмы, коими гандбол славится, — у меня теперь все пальцы в разные стороны торчат, ужас какой-то — родители сказали: "Последний раз в жизни мы тебе что-то советуем, а дальше делай, как хочешь. Поступи в институт"», — вспоминал актер.

Сергей Светлаков (фото: Instagram* / ssvetlakov)

Начало творческого пути и первые шаги в КВН

Переезд в Москву и рост популярности

«Наша Russia», «Прожекторперисхилтон» и экранный успех

Сергей Светлаков и «Уральские пельмени» (фото: Instagram* / ssvetlakov)

Сергей Светлавков в кино: от «Ёлок» до «Горько!»

«Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков с этим не справились бы. Иван сам в "Вечернем Урганте" говорил, что он не актер и что его максимум — это новогодние комедии. И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке», — говорил Кулик.

Переход на СТС и возвращение на ТНТ

«Просто ходишь, и на тебя пальцем показывают: "О, ТНТ идет!". Я не получал за это ни копейки. Новой работы на канале не было, кроме журения "Танцев" и Comedy Battle. Для меня это перестало быть и работой, и бизнесом», — делился Сергей.

Бизнес: ресторанная сеть и рекламные контракты

Сергей Светлаков (фото: Instagram* / ssvetlakov)

Личная жизнь Сергея Светлакова: два брака и дети

«Я к первой жене нормально отношусь. У нее новая семья, муж, с которым я ее сам познакомил. Ну так бывает… Мы совершенно разные организации. Наши отношения дошли до какой-то точки, пока все не взорвалось. Пожали друг другу руки, сказали: "Спасибо" — и начали другое движение», — рассказал артист.

Новая семья Сергея Светлакова

«Хорошие отношения — это в первую очередь заслуга Сережи и Юли. У них нет никаких проблем и недоговоренностей. Я сама стараюсь быть Насте другом и не навредить. Если она обратится ко мне за советом или с какой-то просьбой, я всегда приду на помощь», — говорила Чеботарева.

Сергей Светлаков с семьей (фото: Instagram* / ssvetlakov)

Болезнь и спасение Светлакова при теракте в «Крокус Сити Холле»

«Мы оказались на улице. Так, без одежды, мы бежали еще несколько километров, туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине», — вспоминал Светлаков.









Сергей Светлаков сегодня: камбэк «Нашей Russia»