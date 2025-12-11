Депутат потребовал заблокировать шоу «Что было дальше?»

11 декабря 2025, 16:00

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Шоу «Что было дальше?» уже несколько лет вызывает критику как со стороны зрителей, так и от приглашённых гостей. Формат программы строится на провокационном юморе, в том числе чёрном, и нецензурных шутках, направленных в сторону гостей. Депутат Госдумы Михаил Берулава в разговоре с «Абзацем» заявил о необходимости блокировки передачи.





Передача уже становилась поводом для скандалов. Одним из самых обсуждаемых случаев стал уход со съёмочной площадки телеведущего Леонида Якубовича после оскорбительных шуток участников. Позднее директор шоумена Табриз Шахиди заявил, что инцидент был постановочным.





«В России сегодня такие передачи не нужны. Надо нацию и страну делать великой. Передачу можно заблокировать. Нам надо своих детей оберегать от таких программ, чтобы они воспитывались здоровыми, нравственными, духовно богатыми патриотами нашей Родины. Я видел и категорически против того, чтобы такие передачи были доступны для подрастающего поколения», — сказал депутат.