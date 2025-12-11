«Из запоя выходит очень тяжело»: Почему Лепс отложил свадьбу с 19-летней Авророй Кибой

11 декабря 2025, 18:43

KP.RU: Лепс отложил свадьбу с Кибой из-за покупки дома бывшей жене

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Народный артист России Григорий Лепс отложил свадьбу с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой из-за дома, который он купил для своей бывшей жены. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник, близкий к певцу.





Собеседница издания отметила, что у Лепса периодически возникают проблемы с алкоголем, и в последний раз это привело к отмене нескольких его концертов в регионах. Невеста переживала за его здоровье и была недовольна ситуацией, что привело к серьезной ссоре между влюбленными.





«Из запоя Гриша обычно выходит очень тяжело. А поскольку он был в ссоре с Авророй, то вызвал из Италии свою бывшую жену Аню. Гриша купил бывшей жене дом на Рублевке за 300 миллионов рублей», — сказал источник.