Ушел от Королевой и женился на молодой певице: как живет автор хита «Выпьем за любовь» Игорь Николаев и из-за чего поссорился с Пугачевой?
Игорь Юрьевич Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, певец, гитарист, клавишник, продюсер и актёр, удостоенный звания народного артиста РФ. Автор десятков хитов для Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и многих других звёзд. Он остаётся востребованным артистом уже более четырёх десятилетий. 17 января музыканту исполняется 66 лет, и интерес к его фигуре из года в год не перестает утихать. О том, почему он поссорился с Пугачевой, отношениях с Наташей Королевой и молодой жене, — в материале «Радио 1».
Биография Игоря Николаева: ранние годы и творческое становлениеБудущий композитор появился на свет 17 января 1960 года в Холмске на Сахалине. Его отец — капитан дальнего плавания и поэт-маринист Юрий Николаев, мать — бухгалтер Светлана Николаева.
О своём детстве музыкант рассказывал в эфире телепрограммы «Смак» (2017): семья жила хорошо, а отец, возвращаясь из зарубежных рейсов, привозил вещи и продукты, дефицитные для советского времени, включая жевательную резинку и японские товары.
С юности Николаев проявлял интерес к музыке. Окончил музыкальную школу по классу скрипки, затем поступил в Южно-Сахалинское училище, но недолго задержался там — решил переехать в Москву. В столице получил профессиональное образование по эстрадному направлению и в 1980 году стал аранжировщиком в ансамбле Аллы Пугачевой «Рецитал».
Первые хиты и прорыв на советскую эстрадуУже через три года Примадонна представила публике написанную Николаевым композицию «Айсберг», ставшую настоящим хитом. В 1985 году успех закрепился на фестивале «Песня года», где Пугачева исполнила его «Паромщика», а Игорь Скляр — «Комарово».
Сольная карьера Николаева началась с песни «Мельница», а затем артист впервые появился на телевидении с композицией «День рождения» в рамках программы «Что? Где? Когда?».
Международный успех и сотрудничестваНиколаев быстро вышел за пределы советской сцены. Певица Токико Като пригласила его и Аллу Пугачеву в тур по Японии. В Швеции музыкант участвовал в финале местной премии вместе с дуэтом Roxette, записывал треки с Лиз Нильсон, создавал синглы для Томми Черберга и работал в советско-американских проектах.
К концу 1980-х и началу 1990-х количество хитов росло стремительно: «Королевство кривых зеркал», «Малиновое вино», «Выпьем за любовь» и другие композиции прочно закрепились в эфире радиостанций и на центральных телеканалах.
Дуэты, продюсерство и влияние на российскую эстрадуБольшой популярностью пользовался дуэт Николаева и Наташи Королевой, представивший стране песню «Дельфин и русалка». Их программа с одноимённым названием прошла с аншлагами даже в Нью-Йорке.
Артист неоднократно становился лауреатом премии «Овация» — за лучший альбом, как композитор и как поэт года. Его песни способствовали росту популярности Королевой, Дианы Гурцкой, Ирины Аллегровой и других исполнителей.
В начале 2000-х молодые артисты массово стремились к сотрудничеству с композитором. Николаев стал педагогом в проекте «Фабрика звёзд-4» и собирался продюсировать финалиста Антона Зацепина, однако тот выбрал самостоятельный путь, о чём впоследствии публично сожалел.
Сегодня едва ли найдётся артист российской эстрады, который не работал бы с Игорем Николаевым. Его творчество продолжает оставаться актуальным для разных поколений слушателей.
Конфликт Николаева с Аллой Пугачевой: причины и заявления сторонВ течение многих лет Николаева связывала дружба с Аллой Пугачевой. Однако в последнее время артисты перестали поддерживать связь.
Пугачева в интервью заявила, что в эфире программы «Сегодня вечером» Николаев ни разу не упомянул о ней и их совместной работе. Певица обвинила артиста в том, что он согласился на просьбу редакторов не говорить о ней. По словам Аллы Борисовны, из-за этого она разочаровалась в старом друге.
«Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение, и ему сказали: "Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!" И он сказал: "Хорошо". Вот если бы мне так сказали — не вспоминать об Игоре Николаеве, — я бы не пошла», — подчеркнула Алла Борисовна.Николаев, в свою очередь, подтвердил, что общения с Примадонной давно нет, но отрицал существование каких-либо запретов на упоминание артистов. Он подчеркнул, что не питает к Пугачевой обиды, однако считает её выводы преждевременными. Музыкант отметил, что о претензиях узнал лишь из её интервью, и выразил сожаление, что разговор не состоялся лично.
«Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: "Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все?". Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит, ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию», — рассказал он.
Личная жизнь Игоря Николаева
Первый брак и рождение дочери
Свой первый брак Игорь Николаев заключил еще в студенческие годы в музыкальном колледже на Сахалине. Его избранницей стала однокурсница и бывшая одноклассница Елена. В 18 лет девушка родила дочь Юлию. Несмотря на юный возраст, музыкант серьезно отнесся к роли отца, однако брак оказался непрочным. Решение Николаева переехать в Москву и начать карьеру в столице привело к разрыву семьи.
Поклонники по-разному трактовали причины развода. Одни полагали, что композитор полностью сосредоточился на карьере и охладел к супруге, другие связывали разлад с появлением новой пассии. В начале 1990-х активно обсуждался роман музыканта с перспективной певицей Натальей Порывай, которой Игорь Юрьевич придумал сценический псевдоним «Наташа Королева» и помог сделать первые шаги в шоу-бизнесе.
Сама Королева позже признавалась, что невольно выступила разлучницей и считала Елену идеальной женой своего наставника.
«Елена вместе с Игорем со школьной скамьи, и все было хорошо. Ну что ж его потянуло к нашим берегам? Это был отвратительный момент жизни. Я сама заточена на то, что на чужом несчастье счастья не построишь, и так оно и вышло», — делилась артистка в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Брак с Наташей Королевой и общественное давление
В 1992 году Королева и Николаев зарегистрировали отношения и отметили свадьбу в домашнем формате, хотя невеста настаивала на масштабном празднике. По ее словам, решение о формате торжества целиком принял жених, и причины такой позиции так и остались для нее неясными.
В начале совместной жизни пара столкнулась с осуждением из-за большой разницы в возрасте — Королева была младше мужа на 13 лет. Со временем публика приняла союз, а артистов стали называть гармоничной творческой дуэтной парой.
Развод и новая история любви
Несмотря на внешнюю идеальность, брак Николаева и Королевой оказался непрочным. В СМИ заговорили о вмешательстве третьего лица — концертного директора музыканта Анжелы Кулаковской. Королева считала, что соперница «приворожила» мужа, хотя сама Кулаковская отрицала роман и факт совместного проживания с композитором.
Целый год Королева пыталась сохранить брак, ходила в церковь и молилась о примирении. Однако, по ее словам, именно она в итоге предложила разъехаться, отметив, что Николаев стремился к свободе от семейных обязательств. .
«Прежде чем что-то решить, я всегда становлюсь на сторону человека, который заставляет меня совершать какие-то шаги. Уверена, если бы делала то же самое, что и Игорь, он никогда не принял бы этого. Николаев предложил мне жить по правилам, с которыми я не смирилась. Игорь решил развеяться, захотел почувствовать запах свободы, которая не обременена ни семейными обязательствами, ни общественным мнением», — сказала артистка.Расставание было тяжелым, но в итоге оба нашли личное счастье в новых отношениях.
Знакомство Игоря Николаева с Юлией ПроскуряковойИстория любви Николаева и Юлии Проскуряковой началась почти случайно. В детстве Юлия занималась вокалом в Екатеринбурге, но не была фанаткой мэтра российской эстрады. В 2005 году у ее подруги Даны Виленской оказался лишний билет на концерт музыканта, и Проскурякова отправилась туда прямо после работы в нотариальной конторе отца.
После выступления Дана уговорила Юлию показать Николаеву авторскую композицию «Птица». Девушка решилась и подошла к артисту у служебного входа. Это смелое действие привело к неожиданному результату — композитор предложил записать имеющиеся у нее треки и принести диск в гостиницу.
«Никаких интимных отношений между нами не случилось. Мы — девушки из благополучных семей, юристы, к тому же моя подруга уже тогда была замужем. Да и Игорь не маньяк, чтобы бросаться на девчонок! Расстались, когда за окном светало. Напоследок Игорь сказал мне, что стоит попробовать силы летом на "Новой волне"», — вспоминала Проскурякова.
Переезд в Москву и начало отношений
Проскурякова решила забрать у музыканта единственный экземпляр своего диска после участия в проекте «Народный артист», однако Николаев пригласил ее в ресторан, где присутствовали его знакомые. Компания убедила Юлию остаться в Москве, объяснив, что перспектив в столице значительно больше.
Девушка устроилась работать в юридическую фирму, а свободное время проводила в компании Николаева. Оба чувствовали взаимную симпатию, но не торопились переходить к романтическим отношениям. Впервые в статусе пары они появились на «Новой волне» в 2008 году, исполнив композицию «Что-то в этом есть».
Позже в эфире программы «Пусть говорят» музыкант официально представил Юлию как избранницу.
Огласка романа и давление общественного мнения
После публичного признания союз обсуждали повсеместно. Проскурякову сравнивали с Королевой, а хейтеры делали прогнозы о недолговечности отношений. Кроме того, многих смущала разница в возрасте — Юлия была моложе композитора на 22 года.
Несмотря на критику, пара поженилась в 2010 году и отметила событие масштабным торжеством в одном из столичных ресторанов. Вслед за свадьбой в прессе поползли слухи о возможной беременности Юлии, но они долго не подтверждались. Сами супруги мечтали о ребенке, однако по неизвестным причинам беременность наступила не сразу.
Рождение дочери и новая глава в личной жизни
В 2015 году пара стала родителями — у них родилась дочь Вероника. Композитор признавался, что с удовольствием проводит время с девочкой и называет себя добрым отцом.
«Дочь пока перенимает нашу манеру поведения, лексикон. Уже знает английский и русский алфавит», — говорил он.В отношениях с Проскуряковой Николаев нашел гармонию и обрел счастье, однако длительные гастроли нередко приводили к вынужденным разлукам.
Здоровье Игоря НиколаеваЕще в начале отношений с Юлией музыкант отказался от алкоголя и занялся спортом. Однако это не уберегло его от сердечных проблем. В январе 2023 года у Николаева произошел инфаркт — второй за два года. В СМИ обсуждали возможные семейные конфликты, однако Проскурякова уверяла, что в доме царит спокойствие, а супруг следит за здоровьем и нагрузками.
Осенью 2023 года артист перенес очередной сердечный приступ, после которого потребовалось коронарное шунтирование. Восстановление прошло успешно: уже в декабре музыкант выступал на юбилее Юрия Николаева, а в начале 2024 года появился на фестивале «Жара».