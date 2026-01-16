Ушел от Королевой и женился на молодой певице: как живет автор хита «Выпьем за любовь» Игорь Николаев и из-за чего поссорился с Пугачевой?

16 января 2026, 13:02

Игорь Николаев (фото: РИА Новости / Максим Богодвид)

Игорь Юрьевич Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, певец, гитарист, клавишник, продюсер и актёр, удостоенный звания народного артиста РФ. Автор десятков хитов для Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и многих других звёзд. Он остаётся востребованным артистом уже более четырёх десятилетий. 17 января музыканту исполняется 66 лет, и интерес к его фигуре из года в год не перестает утихать. О том, почему он поссорился с Пугачевой, отношениях с Наташей Королевой и молодой жене, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Игоря Николаева: ранние годы и творческое становление Первые хиты и прорыв на советскую эстраду Международный успех и сотрудничества Дуэты, продюсерство и влияние на российскую эстраду Конфликт Николаева с Аллой Пугачевой: причины и заявления сторон Личная жизнь Игоря Николаева Знакомство Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой Здоровье Игоря Николаева Игорь Николаев сегодня

Биография Игоря Николаева: ранние годы и творческое становление

Игорь Николаев (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)

Первые хиты и прорыв на советскую эстраду

Международный успех и сотрудничества

Дуэты, продюсерство и влияние на российскую эстраду

Ирина Аллегрова и Игорь Николаев (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)

Конфликт Николаева с Аллой Пугачевой: причины и заявления сторон

«Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение, и ему сказали: "Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!" И он сказал: "Хорошо". Вот если бы мне так сказали — не вспоминать об Игоре Николаеве, — я бы не пошла», — подчеркнула Алла Борисовна.

«Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: "Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все?". Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит, ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию», — рассказал он.

Алла Пугачева и Игорь Николаев (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)

Личная жизнь Игоря Николаева

Первый брак и рождение дочери

«Елена вместе с Игорем со школьной скамьи, и все было хорошо. Ну что ж его потянуло к нашим берегам? Это был отвратительный момент жизни. Я сама заточена на то, что на чужом несчастье счастья не построишь, и так оно и вышло», — делилась артистка в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Игорь Николаев с женой и двумя детьми (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)

Брак с Наташей Королевой и общественное давление

Развод и новая история любви

«Прежде чем что-то решить, я всегда становлюсь на сторону человека, который заставляет меня совершать какие-то шаги. Уверена, если бы делала то же самое, что и Игорь, он никогда не принял бы этого. Николаев предложил мне жить по правилам, с которыми я не смирилась. Игорь решил развеяться, захотел почувствовать запах свободы, которая не обременена ни семейными обязательствами, ни общественным мнением», — сказала артистка.

Наташа Королева и Игорь Николаев (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Знакомство Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой

«Никаких интимных отношений между нами не случилось. Мы — девушки из благополучных семей, юристы, к тому же моя подруга уже тогда была замужем. Да и Игорь не маньяк, чтобы бросаться на девчонок! Расстались, когда за окном светало. Напоследок Игорь сказал мне, что стоит попробовать силы летом на "Новой волне"», — вспоминала Проскурякова.

Переезд в Москву и начало отношений

Игорь Николаев с женой (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)

Огласка романа и давление общественного мнения

Рождение дочери и новая глава в личной жизни

«Дочь пока перенимает нашу манеру поведения, лексикон. Уже знает английский и русский алфавит», — говорил он.

Здоровье Игоря Николаева

Игорь Николаев с семьей (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)

Игорь Николаев сегодня