Достижения.рф

Ушел от Королевой и женился на молодой певице: как живет автор хита «Выпьем за любовь» Игорь Николаев и из-за чего поссорился с Пугачевой?

Игорь Николаев (фото: РИА Новости / Максим Богодвид)

Игорь Юрьевич Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, певец, гитарист, клавишник, продюсер и актёр, удостоенный звания народного артиста РФ. Автор десятков хитов для Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и многих других звёзд. Он остаётся востребованным артистом уже более четырёх десятилетий. 17 января музыканту исполняется 66 лет, и интерес к его фигуре из года в год не перестает утихать. О том, почему он поссорился с Пугачевой, отношениях с Наташей Королевой и молодой жене, — в материале «Радио 1».



Биография Игоря Николаева: ранние годы и творческое становление

Будущий композитор появился на свет 17 января 1960 года в Холмске на Сахалине. Его отец — капитан дальнего плавания и поэт-маринист Юрий Николаев, мать — бухгалтер Светлана Николаева.

О своём детстве музыкант рассказывал в эфире телепрограммы «Смак» (2017): семья жила хорошо, а отец, возвращаясь из зарубежных рейсов, привозил вещи и продукты, дефицитные для советского времени, включая жевательную резинку и японские товары.

Игорь Николаев (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)
С юности Николаев проявлял интерес к музыке. Окончил музыкальную школу по классу скрипки, затем поступил в Южно-Сахалинское училище, но недолго задержался там — решил переехать в Москву. В столице получил профессиональное образование по эстрадному направлению и в 1980 году стал аранжировщиком в ансамбле Аллы Пугачевой «Рецитал».

Первые хиты и прорыв на советскую эстраду

Уже через три года Примадонна представила публике написанную Николаевым композицию «Айсберг», ставшую настоящим хитом. В 1985 году успех закрепился на фестивале «Песня года», где Пугачева исполнила его «Паромщика», а Игорь Скляр — «Комарово».

Сольная карьера Николаева началась с песни «Мельница», а затем артист впервые появился на телевидении с композицией «День рождения» в рамках программы «Что? Где? Когда?».

Международный успех и сотрудничества

Николаев быстро вышел за пределы советской сцены. Певица Токико Като пригласила его и Аллу Пугачеву в тур по Японии. В Швеции музыкант участвовал в финале местной премии вместе с дуэтом Roxette, записывал треки с Лиз Нильсон, создавал синглы для Томми Черберга и работал в советско-американских проектах.

К концу 1980-х и началу 1990-х количество хитов росло стремительно: «Королевство кривых зеркал», «Малиновое вино», «Выпьем за любовь» и другие композиции прочно закрепились в эфире радиостанций и на центральных телеканалах.

Дуэты, продюсерство и влияние на российскую эстраду

Большой популярностью пользовался дуэт Николаева и Наташи Королевой, представивший стране песню «Дельфин и русалка». Их программа с одноимённым названием прошла с аншлагами даже в Нью-Йорке.

Артист неоднократно становился лауреатом премии «Овация» — за лучший альбом, как композитор и как поэт года. Его песни способствовали росту популярности Королевой, Дианы Гурцкой, Ирины Аллегровой и других исполнителей.

Ирина Аллегрова и Игорь Николаев (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)
В начале 2000-х молодые артисты массово стремились к сотрудничеству с композитором. Николаев стал педагогом в проекте «Фабрика звёзд-4» и собирался продюсировать финалиста Антона Зацепина, однако тот выбрал самостоятельный путь, о чём впоследствии публично сожалел.

Сегодня едва ли найдётся артист российской эстрады, который не работал бы с Игорем Николаевым. Его творчество продолжает оставаться актуальным для разных поколений слушателей.

Конфликт Николаева с Аллой Пугачевой: причины и заявления сторон

В течение многих лет Николаева связывала дружба с Аллой Пугачевой. Однако в последнее время артисты перестали поддерживать связь.

Пугачева в интервью заявила, что в эфире программы «Сегодня вечером» Николаев ни разу не упомянул о ней и их совместной работе. Певица обвинила артиста в том, что он согласился на просьбу редакторов не говорить о ней. По словам Аллы Борисовны, из-за этого она разочаровалась в старом друге.

«Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение, и ему сказали: "Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!" И он сказал: "Хорошо". Вот если бы мне так сказали — не вспоминать об Игоре Николаеве, — я бы не пошла», — подчеркнула Алла Борисовна.
Николаев, в свою очередь, подтвердил, что общения с Примадонной давно нет, но отрицал существование каких-либо запретов на упоминание артистов. Он подчеркнул, что не питает к Пугачевой обиды, однако считает её выводы преждевременными. Музыкант отметил, что о претензиях узнал лишь из её интервью, и выразил сожаление, что разговор не состоялся лично.

«Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: "Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все?". Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит, ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию», — рассказал он.
Алла Пугачева и Игорь Николаев (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)

Личная жизнь Игоря Николаева


Первый брак и рождение дочери


Свой первый брак Игорь Николаев заключил еще в студенческие годы в музыкальном колледже на Сахалине. Его избранницей стала однокурсница и бывшая одноклассница Елена. В 18 лет девушка родила дочь Юлию. Несмотря на юный возраст, музыкант серьезно отнесся к роли отца, однако брак оказался непрочным. Решение Николаева переехать в Москву и начать карьеру в столице привело к разрыву семьи.

Поклонники по-разному трактовали причины развода. Одни полагали, что композитор полностью сосредоточился на карьере и охладел к супруге, другие связывали разлад с появлением новой пассии. В начале 1990-х активно обсуждался роман музыканта с перспективной певицей Натальей Порывай, которой Игорь Юрьевич придумал сценический псевдоним «Наташа Королева» и помог сделать первые шаги в шоу-бизнесе.

Сама Королева позже признавалась, что невольно выступила разлучницей и считала Елену идеальной женой своего наставника.

«Елена вместе с Игорем со школьной скамьи, и все было хорошо. Ну что ж его потянуло к нашим берегам? Это был отвратительный момент жизни. Я сама заточена на то, что на чужом несчастье счастья не построишь, и так оно и вышло», — делилась артистка в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Игорь Николаев с женой и двумя детьми (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)

Брак с Наташей Королевой и общественное давление


В 1992 году Королева и Николаев зарегистрировали отношения и отметили свадьбу в домашнем формате, хотя невеста настаивала на масштабном празднике. По ее словам, решение о формате торжества целиком принял жених, и причины такой позиции так и остались для нее неясными.

В начале совместной жизни пара столкнулась с осуждением из-за большой разницы в возрасте — Королева была младше мужа на 13 лет. Со временем публика приняла союз, а артистов стали называть гармоничной творческой дуэтной парой.

Развод и новая история любви


Несмотря на внешнюю идеальность, брак Николаева и Королевой оказался непрочным. В СМИ заговорили о вмешательстве третьего лица — концертного директора музыканта Анжелы Кулаковской. Королева считала, что соперница «приворожила» мужа, хотя сама Кулаковская отрицала роман и факт совместного проживания с композитором.

Целый год Королева пыталась сохранить брак, ходила в церковь и молилась о примирении. Однако, по ее словам, именно она в итоге предложила разъехаться, отметив, что Николаев стремился к свободе от семейных обязательств. .

«Прежде чем что-то решить, я всегда становлюсь на сторону человека, который заставляет меня совершать какие-то шаги. Уверена, если бы делала то же самое, что и Игорь, он никогда не принял бы этого. Николаев предложил мне жить по правилам, с которыми я не смирилась. Игорь решил развеяться, захотел почувствовать запах свободы, которая не обременена ни семейными обязательствами, ни общественным мнением», — сказала артистка.
Расставание было тяжелым, но в итоге оба нашли личное счастье в новых отношениях.

Наташа Королева и Игорь Николаев (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Знакомство Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой

История любви Николаева и Юлии Проскуряковой началась почти случайно. В детстве Юлия занималась вокалом в Екатеринбурге, но не была фанаткой мэтра российской эстрады. В 2005 году у ее подруги Даны Виленской оказался лишний билет на концерт музыканта, и Проскурякова отправилась туда прямо после работы в нотариальной конторе отца.

После выступления Дана уговорила Юлию показать Николаеву авторскую композицию «Птица». Девушка решилась и подошла к артисту у служебного входа. Это смелое действие привело к неожиданному результату — композитор предложил записать имеющиеся у нее треки и принести диск в гостиницу.

«Никаких интимных отношений между нами не случилось. Мы — девушки из благополучных семей, юристы, к тому же моя подруга уже тогда была замужем. Да и Игорь не маньяк, чтобы бросаться на девчонок! Расстались, когда за окном светало. Напоследок Игорь сказал мне, что стоит попробовать силы летом на "Новой волне"», — вспоминала Проскурякова.

Переезд в Москву и начало отношений


Проскурякова решила забрать у музыканта единственный экземпляр своего диска после участия в проекте «Народный артист», однако Николаев пригласил ее в ресторан, где присутствовали его знакомые. Компания убедила Юлию остаться в Москве, объяснив, что перспектив в столице значительно больше.

Девушка устроилась работать в юридическую фирму, а свободное время проводила в компании Николаева. Оба чувствовали взаимную симпатию, но не торопились переходить к романтическим отношениям. Впервые в статусе пары они появились на «Новой волне» в 2008 году, исполнив композицию «Что-то в этом есть».

Позже в эфире программы «Пусть говорят» музыкант официально представил Юлию как избранницу.

Игорь Николаев с женой (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)

Огласка романа и давление общественного мнения


После публичного признания союз обсуждали повсеместно. Проскурякову сравнивали с Королевой, а хейтеры делали прогнозы о недолговечности отношений. Кроме того, многих смущала разница в возрасте — Юлия была моложе композитора на 22 года.

Несмотря на критику, пара поженилась в 2010 году и отметила событие масштабным торжеством в одном из столичных ресторанов. Вслед за свадьбой в прессе поползли слухи о возможной беременности Юлии, но они долго не подтверждались. Сами супруги мечтали о ребенке, однако по неизвестным причинам беременность наступила не сразу.

Рождение дочери и новая глава в личной жизни


В 2015 году пара стала родителями — у них родилась дочь Вероника. Композитор признавался, что с удовольствием проводит время с девочкой и называет себя добрым отцом.

«Дочь пока перенимает нашу манеру поведения, лексикон. Уже знает английский и русский алфавит», — говорил он.
В отношениях с Проскуряковой Николаев нашел гармонию и обрел счастье, однако длительные гастроли нередко приводили к вынужденным разлукам.

Здоровье Игоря Николаева

Еще в начале отношений с Юлией музыкант отказался от алкоголя и занялся спортом. Однако это не уберегло его от сердечных проблем. В январе 2023 года у Николаева произошел инфаркт — второй за два года. В СМИ обсуждали возможные семейные конфликты, однако Проскурякова уверяла, что в доме царит спокойствие, а супруг следит за здоровьем и нагрузками.

Игорь Николаев с семьей (фото: Instagram* / igor_nikolaev_music)
Осенью 2023 года артист перенес очередной сердечный приступ, после которого потребовалось коронарное шунтирование. Восстановление прошло успешно: уже в декабре музыкант выступал на юбилее Юрия Николаева, а в начале 2024 года появился на фестивале «Жара».

Игорь Николаев сегодня

Сегодня Игорь Николаев продолжает активно работать: пишет музыку, участвует в концертах и телевизионных шоу в качестве члена жюри. Однако в предновогодний период 2025 года, по сообщениям прессы, интерес к нему оказался ниже, чем раньше, из-за чего музыканту пришлось снизить гонорар. Стоимость сольного выступления Николаева перед наступлением 2026 года уменьшилась до 5 млн рублей.

Читайте также:

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0