Пирс Киркорова у его особняка в Красногорске сделают общественным

16 января 2026, 10:33

Филипп Киркоров (Фото: Instagram*/fkirkorov)

Личный пирс певца Филиппа Киркорова у его особняка в подмосковном Красногорске станет общественным. Такое решение приняло Министерство экологии Московской области по итогам проверки документации на объект, сообщает Telegram-канал Mash.