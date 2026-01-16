Пирс Киркорова у его особняка в Красногорске сделают общественным
Личный пирс певца Филиппа Киркорова у его особняка в подмосковном Красногорске станет общественным. Такое решение приняло Министерство экологии Московской области по итогам проверки документации на объект, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, пирс площадью 235 на 82 метра построили в 2021 году и он входил в состав усадьбы артиста. При этом сооружение оказалось возведено с нарушениями: Киркоров не получил своевременного разрешения на использование прибрежной земли и строительство, не ввёл объект в эксплуатацию и не поставил его на кадастровый учёт. Также в договоре с Минэкологии допустили ошибку — пирс указали как расположенный в акватории Волги, тогда как фактически он находится на Москве-реке.
Кроме того, береговую полосу оградили забором, что ограничивало свободный доступ граждан. На требование Росприроднадзора демонтировать ограждение артист не отреагировал. В конце января этот вопрос планируется рассмотреть в суде.
Читайте также: