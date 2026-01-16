Жила в тайге, росла без родителей и обидела Сергея Орлова: как живет стендап-комик Динара Курбанова и что известно о ее личной жизни?
Динара Курбанова — одна из самых ярких представительниц нового поколения юмористов. Контраст между детским тембром голоса и жесткими, точными шутками сделал её заметной фигурой на стендап-сцене и в интернет-проектах. За короткий срок артистка собрала внушительную аудиторию поклонников и попадала на экраны федеральных шоу. 17 января комикессе исполняется 23 года. О ее творческом пути, отношениях и жизни вдали от родителей — в материале «Радио 1».
Биография Динары Курбановой: жизнь в деревнеБудущая стендап-комик родилась 17 января 2003 года в Хабаровске, но первые годы провела в глубокой тайге — в деревне, добираться до которой из краевого центра приходится семь часов. Воспитанием девочки занимались бабушка и дедушка. Только когда Динаре было восемь лет, мать, нашедшая себе мужа, решила забрать дочь к себе.
«У меня были мама и папа, они меня в молодом возрасте родили, но оба оказались не способны справиться. И моя бабушка с дедушкой спасли всех: и маму и меня. Пока я жила в деревне, мама доучивалась, искала себя, искала мужчину своей жизни», — вспоминала артистка.Она отмечает, что мама у нее хорошая, при этом для самой Динары бабушка оставалась самым близким человеком. Курбанова не быстро приняла родителей в своей жизни. По ее словам, она много плакала, когда никто не видел. Кроме того, она испытывала стресс из-за переезда в город, так как привыкла к деревенской жизни.
«Мой папа (отчим) тогда сказал, что это не нормально, что наш ребенок живет в деревне. Вот поэтому меня забрали. Плачь не плачь, тебя не вернут обратно», — делится Динара.Биологический отец юмористки влюбился в другую женщину и ушел от мамы Динары.
Первые шаги в юморе: от школьного КВН до «Детского КВН»В 12 лет Динара попала в школьную команду КВН. Сборная Хабаровска дошла до эфиров «Детского КВН» и стала вице-чемпионом. Впоследствии Курбанова выиграла Всероссийскую Юниор-лигу и попала во взрослые игры. В 2018 году она выступила на Кубке мэра Москвы в составе детской сборной.
После школы артистка уехала в столицу. Она поступила в Московский финансово-юридический университет на факультет журналистики, выбрав телерадионаправление, и закончила обучение с красным дипломом.
В Москве она жила на съемной квартире с соседкой, которая встречалась с мужчинами и получала за это оплату. По словам Динары, она сначала осуждала такое, но потом приняла этот факт. Девушка помогла Курбановой адаптироваться и очень ее поддержала.
Телевизионные проекты и развитие в КВНТеледебют девушки состоялся в 2022 году в «Камеди баттле», где она дошла до полуфинала. Голос, который «больше подходит для флирта с хомяками», сразу зацепил зрителей и жюри.
Параллельно Курбанова продолжала играть в КВН. Сначала в команде «Имени Рената Абдулкеримова» она добралась до полуфинала Премьер-лиги, а затем выступала за «Сборную РУДН» уже в Высшей лиге. При этом сама артистка признавалась, что любимая игра ощущается как пережиток прошлого, и сравнивала собственное продолжение участия с «стокгольмским синдромом».
В рамках проекта «Лига городов» от ТНТ и АМиК «Ренаты» дошли до полуфинала и в новогоднем выпуске заработали 125 тысяч рублей. Второй сезон оказался менее удачным, хотя сама Курбанова продолжала мечтать о сольной карьере.
В январе 2025 года она рассказала, что завершила карьеру в КВН. Причин ухода из РУДН не назвала, но подчеркнула, что выступить в «вышке» успела.
Попытки попасть в «Женский стендап» и первые успехи на YouTubeКомикесса регулярно выступала в московских клубах и барах. Она пыталась пробиться в шоу «Женский стендап» на ТНТ и даже отлично выступила на «техничке», однако, по словам самой артистки, продюсер проекта Зоя Яровицина сказала ей, что она не проходит по формату.
«Я подошла отдавать материал, и мне на этом моменте сказали: "Тут не в шутках дело, ты целиком не подходишь"», — вспоминает Динара.На тот момент Курбановой было 17 лет, и ситуацию она переживала тяжело. Поддержка пришла от бабушки, которая помогла справиться с разочарованием.
YouTube же стал более благосклонным: Stand-Up Club #1 пригласил её сниматься в проекте «Женщины-комики», а собственные ролики артистки быстро набирали миллионы просмотров.
Голос Динары Курбановой: дар или проклятие?По словам Динары, все, что у нее есть — подписчики, популярность, успех — это благодаря ее необычному голосу. По ее мнению, если бы не ее тембр, то она бы до сих пор жила в Хабаровске и жила совершенно другую жизнь.
«В такие моменты это и проклятием становится, потому что я обесцениваю все свои результаты, начинания. Многие комики, даже те, кого я друзьями считаю, могут сказать: "Конечно у нее все смешно, она пищит". Однако я попробовала выступить с несмешными шутками и я в такой же тишине стою, как и все. Тогда я понимаю, что дело на самом деле в самом юморе», — отмечает артистка.При этом она подчеркивает, что голос прибавляет ей узнаваемости, запоминаемости. Но она хочет прийти к тому, чтобы не думать о том, что ее заслуги только из-за того, что она «пищит». Она научилась принимать себя с такой изюминкой. Стоит отметить, что никаких паталогий у комика нет. По словам врачей, это просто ее особенность.
Подкаст, реклама и успех в медийностиВскоре юмор стал приносить не только удовольствие, но и деньги. Курбанова давала интервью, становилась гостьей популярных шоу, снималась в рекламе и запустила подкаст «Недетский разговор». Первым гостем стал Борис Зелигер — комик с таким же необычным голосом.
Осенью 2024-го артистка приняла участие в турнирном Roast Battle от Labelcom, где прожарила Василия Бейнаровича (Фауста) и забрала денежный приз.
Скандал на съемкахм «Где смеяться?»Отдельный резонанс вызвала съёмка интернет-шоу «Где смеяться?», где два комика обмениваются импровизационными шутками. Гость Сергей Орлов резко отреагировал на реплику в адрес своей падчерицы (заготовленную авторами) и покинул студию. Курбанова пыталась извиниться, но конфликт уже привлек внимание аудитории. Большинство зрителей поддержали позицию Орлова.
«Большая прожарка» и попадание в рейтинг ForbesВ феврале 2025 года в сети вышла «Большая прожарка» Отара Кушанашвили с участием Курбановой. Её острота, импровизация и точная подача были восприняты с восторгом и зрителями, и коллегами, и самим Кушанашвили.
В мае Forbes включил стендап-комикессу в ежегодный рейтинг «30 до 30», отметив её потенциал, динамику и востребованность на рынке. Одним из ключевых навыков артистки стала мгновенная реакция и быстрый переход в остроумный диалог. Это особенно ярко проявилось в шоу Антона Шастуна «Контакты», где Курбанова участвовала летом 2025 года.
Личная жизнь Динары КурбановойКомикесса говорит, что личная жизнь — «самая непроработанная» сфера. Серьезных отношений у неё пока не было, зато увлечение юмором возникло из первой школьной симпатии: она записалась в КВН из-за мальчика, в которого была влюблена. Первое чувство прошло, КВН остался.
Количество свиданий артистка способна пересчитать по пальцам, а большинство проходило в фастфуде, который она обожает. Отсутствие пары её не тревожит — уверена, что всё случится в нужный момент.
Динара Курбанова сегодняДинара Курбанова остаётся одним из наиболее ярких открытий 2024–2025 годов. Её фирменный микс из «ангельского» голоса и жестких шуток сформировал узнаваемый образ, а скорость реакции делает её конкурентоспособной в форматах импровизации.
Индустрия уже рассматривает Курбанову как комика с большим потенциалом — и интерес к ней растёт столь же стремительно, как и её аудитория. Она появляется в различных интернет-шоу, а количество ее подписчиков продолжает расти.