Ушел от матери и влюбился в молодую: как складывалась судьба звезды фильма «Собачье сердце» Евгения Евстигнеева и какую трагедию он пережил
Евгений Евстигнеев — выдающийся советский актёр театра и кино, мастер перевоплощений, оставивший после себя богатое наследие. Его фильмы до сих пор собирают у экранов зрителей разных поколений. В его фильмографии — более сотни ролей, каждая из которых наполнена глубиной и искренностью. 9 октября артист мог бы отметить 99-летие. «Радио 1» расскажет, каким был творческий путь Евгения Александровича Евстигнеева и что известно о его личной жизни.
Детство и юность Евгения ЕвстигнееваБудущий артист родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде, в простой рабочей семье. Будучи младшим ребенком, он рано столкнулся с трудностями: в шесть лет мальчик потерял отца, что наложило отпечаток на его характер. Событие воспитало в нем чувство ответственности и заботы о близких. После окончания семи классов Евгений начал работать на заводе, отдавая большую часть зарплаты матери, несмотря на то, что она об это не просила.
Однако вскоре их отношения ухудшились: мать не поддерживала интерес сына к искусству.
Конфликт с матерью и первые шаги к театруЕвгений увлёкся музыкой и театром. Он самостоятельно осваивал игру на музыкальных инструментах, что вызывало раздражение матери: она считала страсть сына несерьезным занятием. Она даже сломала его музыкальные инструменты. Когда Евгений решил поступить в театральную студию, мать сделала все возможное, чтобы помешать: она убедила руководство завода не выдавать сыну документы и её просьбу удовлетворили. Разочарованный и обиженный, Евгений ушёл из дома и переехал к тёте.
В итоге родительница больше не могла препятствовать его стремлению к творчеству. Молодой человек начал выступать в джазовом оркестре, и именно там его заметил руководитель Горьковского театрального училища. Евгению предложили стать студентом, и он воспользовался этим шансом.
После окончания училища Евстигнеев начал работать в театре во Владимире, а позже поступил в Школу-студию МХАТ, что открыло ему путь к большой сцене.
Прорыв в кино: от дебюта до звездного статусаДебют Евстигнеева в кино состоялся в фильме «Поединок», но настоящая известность пришла после картины «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». После этого режиссёры стали активно приглашать его на съёмки. Первая значительная роль актёра — в фильме «Гиперболоид инженера Гарина» (1965). Настоящим успехом стала работа в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966), где Евстигнеев воплотил образ Евгения Александровича. Эта роль принесла ему любовь публики и сделала узнаваемым на всю страну.
Культовые роли и фильмография Евгения ЕвстигнееваВ 1970-е годы актёр активно снимался и стал одним из самых востребованных артистов страны. Среди лучших фильмов с участием Евгения Евстигнеева:
- 1964 — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»;
- 1965 — «Гиперболоид инженера Гарина»;
- 1966 — «Берегись автомобиля»;
- 1968 — «Золотой телёнок»;
- 1969 — «Зигзаг удачи»;
- 1971 — «Старики-разбойники»;
- 1971 — «Достояние республики»;
- 1973 — «Семнадцать мгновений весны»;
- 1973 — «Невероятные приключения итальянцев в России»;
- 1977 — «По семейным обстоятельствам»;
- 1979 — «Место встречи изменить нельзя»;
- 1985 — «Зимний вечер в Гаграх»;
- 1987 — «Гардемарины, вперёд!»;
- 1988 — «Собачье сердце»;
- 1991 — «Виват, гардемарины!»;
- 1991 — «Ночные забавы»;
- 1992 — «Лавка "Рубинчик"»;
- 1996 — «Ермак».
Личная жизнь Евгения Евстигнеева: любовь, браки и трагедии
Первый брак: Галина Волчек и семейные трудности
В Школе-студии МХАТ Евгений познакомился со своей первой супругой Галиной Волчек. Она была младше и сразу отметила в нём зрелость и надёжность, хотя внешне актёр не произвёл на нее впечатления. Между ними завязался роман, и вскоре пара поженилась. Сначала жили у родителей Галины, но отношения с её отцом не сложились. Молодожёны часто меняли съёмные квартиры, пока не обзавелись своим жильём.
После успеха фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» Евстигнеев стал популярным, семья укрепилась. В браке родился сын Денис, а карьера обоих супругов стремительно развивалась. Всё изменилось, когда Евгений познакомился с актрисой Лилией Журкиной.
Роман с Лилией Журкиной: скандал и новый брак
Лилия Журкина работала в театре «Современник» и покорила Евстигнеева своей живостью и обаянием. Несмотря на то что она была замужем, между ними вспыхнуло чувство. Евгений проявил настойчивость и их роман перерос в серьезные отношения. Галина узнала об измене от коллег, но Евгений отрицал слухи. В 1966 году, во время съемок в Саратове, он признался жене в любви к Лилии.
После развода Евстигнеев и Журкина поженились. В браке родилась дочь Мария. Первое время семья жила скромно, на съёмных квартирах, пока актёр не получил жильё при МХАТе. По просьбе Евстигнеева Лилию приняли в тот же театр, но больших ролей ей не давали. Поговаривали, что Журкина увела актёра из семьи, но дочь пары позже вспоминала, что мать искренне любила Евгения. Ради него Лилия оставила обеспеченную жизнь, мужа и работу в театре.
Со временем отношения ухудшились. Евгений всё чаще уезжал на гастроли, а Лилия страдала от одиночества и ревности. На фоне стресса у неё развился псориаз, а позже — зависимость от алкоголя. Дочь пыталась помочь матери и предлагала лечение, но отец не позволил им поехать к врачу, так как считал, что для 16-летней Марии это слишком серьезное дело.
Состояние Лилии ухудшалось и в 1987 году, в возрасте 49 лет, она скончалась в больнице после попытки самоубийства. Ее дочке на тот момент было 18 лет. Пара была вместе более 20 лет.
Последняя любовь — Ирина Цывина
После трагической смерти второй супруги Евстигнеев замкнулся, но вскоре в его жизни появилась молодая актриса Ирина Цывина, его поклонница и коллега. Девушка была младше актера на 37 лет. Несмотря на разницу в возрасте между ними возникла сильная связь. Через несколько месяцев после знакомства они поженились.
Для Евгения это был третий брак, для Ирины — начало большого чувства. Этот брак вызвал неодобрение дочери Марии, которая сочла поведение отца предательством и ушла из дома.