Собчак раскрыла главную проблему в своей жизни

08 октября 2025, 14:04

Собчак призналась, что вынуждена постоянно быть «стальным человеком»

Ксения Собчак (Фото: Telegram@ ksbchk)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на то, что постоянно вынуждена быть «стальным человеком», и назвала это главной проблемой в своей жизни.





По её словам, так происходит вовсе не потому, что ей так хочется, а потому что жизнь заставила.





«Это как в том фильме, помните, Михалков и Гурченко, когда вот это "всё сама-сама". Помните, "Вокзал для двоих"? Вот это "всё сама-сама", к сожалению, главная проблема в жизни», — отметила Собчак в разговоре с «Москвой 24».