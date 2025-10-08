Собчак раскрыла главную проблему в своей жизни
Собчак призналась, что вынуждена постоянно быть «стальным человеком»
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на то, что постоянно вынуждена быть «стальным человеком», и назвала это главной проблемой в своей жизни.
По её словам, так происходит вовсе не потому, что ей так хочется, а потому что жизнь заставила.
«Это как в том фильме, помните, Михалков и Гурченко, когда вот это "всё сама-сама". Помните, "Вокзал для двоих"? Вот это "всё сама-сама", к сожалению, главная проблема в жизни», — отметила Собчак в разговоре с «Москвой 24».
Такая позиция сформировалась из-за уверенности, что она справится с делами лучше, чем-кто-либо другой, пояснила Ксения.
Ранее сообщалось, что Собчак задолжала за капремонт трёх помещений более 17 тысяч рублей. В мировой судебный участок № 205 района Крылатское подали иски о взыскании задолженности.