Ушел от жены после 30 лет брака и умер в бедности: любовные переживания участника группы «Карнавал» Александра Барыкина
Александр Барыкин — советский и российский певец, музыкант, композитор и продюсер. Александра Александровича называют «отцом русского регги», однако его творческое наследие включает десятки альбомов и сотни песен в различных жанрах — от рока до поп-музыки. 18 февраля артист мог бы отметить день рождения, однако автора десятков хитов не стало 26 марта 2011 года: после одного из концертов он скончался. О том, как складывалась его судьба и как сегодня живут его родные — в материале «Радио 1».
Биография Александра Барыкина: детство и образованиеЗаслуженный артист России родился 18 февраля 1952 года в Тюменской области в семье Александра и Александры Бырыкиных — именно так звучит настоящая фамилия музыканта. Когда Александр и его младший брат Василий были детьми, семья переехала в Подмосковье, в город Люберцы.
С ранних лет у будущего артиста проявились склонности к музыке и поэзии. Александр с отличием окончил музыкальную школу по классу домры. Будучи подростком, он создал первый музыкальный коллектив «Аллегро» — электрогитару юному исполнителю приобрела мать. Группа регулярно выступала на танцевальных площадках, а Александр исполнял, в том числе, песни собственного сочинения.
«В 10-м классе стало понятно, что это все серьезно. Тогда я решила купить Саше электрогитару. Три ночи не спала, стояла в очереди в магазин на Неглинной улице. И в ателье сшили ему костюм», — вспоминала мать Барыкина.После призыва в армию Барыкин сначала служил в ракетных частях, затем был зачислен в ансамбль ПВО Московского военного округа.
После демобилизации музыкант поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, где обучался по специальности «классический вокал». Кроме того, он заочно окончил Краснодарский институт культуры по специальности «режиссура массовых праздников».
Начало музыкальной карьерыНачало профессиональной карьеры Александра Барыкина относится к 1973 году. В молодости он играл на гитаре в вокально-инструментальном ансамбле «Москвичи». Спустя шесть месяцев музыкант перешел в ВИА «Веселые ребята», с которым сотрудничал до 1976 года.
Позднее Барыкин на некоторое время присоединился к ансамблю «Самоцветы», однако затем вернулся в «Веселые ребята». В составе коллектива он гастролировал по всему Советскому Союзу и принимал участие в международном конкурсе в Чехословакии.
В этот период Барыкин также сотрудничал с композитором Давидом Тухмановым. Песня «Приглашение к путешествию» стала для молодого исполнителя первым шагом к широкой известности. Однако эстрадное направление не соответствовало его творческим стремлениям. Любовь к самовыражению и интерес к року и регги привели к созданию собственного проекта.
В 1977 году была образована группа «Жемчуг». Коллектив просуществовал недолго, однако музыкант успел выступить с гастролями на Черноморском побережье.
Группа «Карнавал» и пик популярностиВ начале 1980-х годов Александр совместно с Владимиром Кузьминым, бывшим партнером по «Самоцветам», создал группу «Карнавал». Первые два сборника распространялись в формате магнитоальбомов. Именно магнитоальбом «Супермен» (1981) принес коллективу известность среди поклонников рок-музыки.
Музыканты активно гастролировали, выступали в домах культуры и давали до трех концертов в день. Первая официальная мини-пластинка, выпущенная фирмой «Мелодия» в 1981 году, была продана пятимиллионным тиражом. Наибольшую известность получила песня «Внезапный тупик».
В 1982 году в коллективе произошел раскол, после чего Владимир Кузьмин покинул группу и создал собственный проект «Динамик». Александр Барыкин выпустил магнитоальбом «Карусель». В этот период популярность приобрели композиции «Остров», «Звездный корабль» и «Чили».
«Я практически один пел, а программа была — не просто так, песенки в легком жанре, глотку же рвал по-настоящему. Поэтому вскоре потребовался допинг — алкоголь. И пусть мне никто не говорит, что можно как-то без этого обойтись. Нельзя, потому что на первом концерте — трезвые, на втором — трезвые, а третий ты уже трезвым не выдержишь. И пошел коньячок. Потом еще и еще… В итоге все эти колоссальные физические нагрузки, помноженные на постоянную выпивку, ударили по здоровью», — делился Александр.В середине 1980-х годов, в условиях кампании советских властей против рок-групп, коллектив оказался в числе запрещенных и был внесен в так называемый «черный список».
Запрет группы «Карнавал»Группа «Карнавал» лишилась права на гастрольную деятельность и прекратила существование. Оставшись без постоянной занятости, Александр Барыкин некоторое время работал музыкантом в оркестровой яме театра «Ленком», после чего приступил к развитию сольной карьеры.
Совместно с Давидом Тухмановым артист записал альбом «Ступени». Широкую известность Барыкин получил после исполнения в новогоднем телевизионном эфире композиции Игоря Николаева «Программа передач на завтра», представленной в стилистике «новой волны».
Вскоре всесоюзную популярность приобрели песни Александра Барыкина «Аэропорт» и «Букет», написанные на стихи Николая Рубцова. При этом музыкант осознавал, что переход от рок-направления к эстрадной музыке, продиктованный конъюнктурой времени, привел к утрате значительной части прежней аудитории.
История создания хита «Букет»Композиция «Букет» была создана на стихи Николая Рубцова. Увлекаясь поэзией, Александр Барыкин обратил внимание на одноименное стихотворение и принял решение написать музыку. Композицию создали в короткие сроки.
После исполнения песни «Букет» музыканта пригласили на фестиваль «Песня года — 1987», что окончательно закрепило за ним статус популярного эстрадного исполнителя. Впоследствии Барыкин признавался, что успех хита осложнил возвращение к рок-направлению. В 1990 году музыкант записал хард-роковый альбом «Эй, смотри!». Однако издать его на виниловых пластинках не удалось.
Поездка в Чернобыль и последствия для здоровьяСтремясь сохранить позиции на эстраде, артист активно участвовал в телевизионных проектах и концертных программах. Получив предложение выступить в Чернобыле перед ликвидаторами последствий аварии на атомной электростанции, Барыкин согласился и отправился в зону повышенной радиации. В результате он получил значительную дозу облучения, что негативно сказалось на состоянии щитовидной железы.
Сначала музыкант не придавал серьезного значения возможным последствиям. Он продолжал участвовать в фестивале «Песня года» и предпринимал попытки возродить группу «Карнавал». Однако к концу 1980-х годов из-за прогрессирующего заболевания ему пришлось прекратить сценическую деятельность и перенести срочную операцию на щитовидной железе.
Период восстановления оказался продолжительным и сложным. В это время Барыкин практически не выступал и за скромное вознаграждение писал песни для других исполнителей.
«Противно, ходил как с протянутой рукой. Оклемался только в 1993-м. Записал альбом, но он оказался уже никому не интересен. Публика меня забыла. Более того, многие думали, что я вообще умер. Тогда я пошел играть в футбол в команду «Старко». Мы ездили по разным городам, а после игры давали концерты. Мне было важно показать, что я живой, здоровый, в отличной форме, что все у меня хорошо», — делился Александр.В составе «Старко» выступали представители музыкальной среды, включая старших Маликова и Преснякова, Игоря Саруханова и Вячеслава Малежика. Коллектив гастролировал по городам, проводя матчи и концерты. Для Барыкина участие в проекте было способом продемонстрировать, что он продолжает творческую деятельность и находится в рабочей форме.
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, музыкант не сразу отказался от употребления алкоголя. Даже выступая в составе «Старко», он продолжал принимать «допинг». Со временем его состояние ухудшалось: выходя на поле, Барыкин испытывал сильное недомогание.
Впоследствии он прошел 45-дневный курс реабилитации в специализированном центре. После завершения лечения артист посещал монастыри и, по его словам, обращался к вере, что помогло ему полностью отказаться от спиртного.
Сольная карьера Александра БарыкинаВ 1994 году он вновь попытался вернуться на эстраду с альбомом «Русский пляж», который оказался неудачным. В 1996 году вышел сборник «Острова», который сам исполнитель считал одним из наиболее удачных в своей дискографии. Вскоре болезнь вновь дала о себе знать, и артист временно прекратил выступления.
К началу XXI века песни Александра Барыкина исполняли Алла Пугачева, Татьяна Буланова, Филипп Киркоров и Валерия.
В 2000 году состоялась серия концертов, посвященных 25-летию творческой деятельности, а в 2002 году в Государственном Кремлевском дворце прошел концерт к 50-летию артиста. Запись выступления была издана под названием «Звездный карнавал».
В 2003 году дискография пополнилась альбомом «Молись, дитя», включавшим композиции духовной тематики. Презентация состоялась в храме Христа Спасителя в Москве.
Последним альбомом в творческой биографии Александра Барыкина стал сборник Rock Не Star (2009).
Личная жизнь Александра Барыкина: брак и испытанияПервой возлюбленной Александра Барыкина стала одноклассница Галина. Они познакомились еще в седьмом классе, позже девушка дождалась его из армии, однако в период службы у музыканта завязались отношения с другой. Галина простила избранника, навещала его в части, а спустя год после демобилизации они поженились.
Супруги прожили вместе 30 лет. За это время семья пережила сложные периоды: артист злоупотреблял алкоголем, уходил из дома, дважды инициировал развод, несмотря на рождение сына Георгия и удочерение Киры.
В конце 1980-х годов у Барыкина возник кратковременный роман с певицей Раисой Саед-Шах, в результате которого родился внебрачный сын Тимур. По словам Георгия Барыкина, вопрос о возможном родстве рассматривался в судебном порядке в 1991 году Таганским судом, однако родство так и не подтвердили.
«Мы никогда не общались, виделись разве что на похоронах. Отец сам никогда его не признавал, поэтому я здесь спорить не буду. Все, что происходило на ток-шоу — просто попытки привлечь внимание», — говорил Георгий.Сам Александр Барыкин впоследствии признавал, что ответственность за развод с Галиной во многом лежала на нем. По его словам, последние годы супруги жили разными жизнями: жена занималась собственным бизнесом — небольшим кафе и бильярдными столами — и часто отсутствовала дома, что приводило к конфликтам.
«Я просто устал от постоянных упреков. Последние 10 лет мы уже практически не общались, наши жизни как будто шли параллельно. Неделями ее не видел. А как встретимся — скандалы. Она мне что-то в упрек кричит, а я ей в ответ: "Сама виновата". В общем, чего уж сейчас об этом говорить… В какой-то момент мне все надоело», — вспоминал музыкант.
Переезд на дачу и создание «Барыкин-Бэнд»Со временем музыкант принял решение переехать на дачу. В 2001 году вместе с сыном Георгием он создал коллектив «Барыкин-Бэнд», выпустивший альбом «Волга».
В тот период гастрольная деятельность была нерегулярной. Свободное время артист проводил, посещая соседний поселок, где играл в бильярд. Испытывая потребность в профессиональном и личном общении, он принял приглашение друзей из Брянска, имевших продюсерский центр. Там Александр записывал новые композиции и познакомился с 20-летней Нелли Власовой.
Второй брак и конфликт в коллективе
На момент знакомства Барыкину было 53 года. Он проявлял к Нелли Власовой знаки внимания, посвящал ей песни и пригласил в коллектив в качестве бэк-вокалистки. Впоследствии музыкант женился на ней и обвенчался. В 2006 году у супругов родилась дочь Евгения.
Отношения внутри коллектива осложнились. Часть музыкантов покинула группу после появления Власовой, в которой Барыкин стремился видеть самостоятельную артистку. Концертным директором стал отчим Нелли, не имевший опыта в шоу-бизнесе, что негативно сказалось на организации работы. По свидетельствам коллег, в коллективе ходили слухи о неверности супруги, однако Александру об этом не сообщали, опасаясь ухудшения его здоровья.
Смерть Александра БарыкинаВ 2010 году супруги расстались. На фоне эмоционального напряжения у Барыкина произошел микроинфаркт. Врачи рекомендовали госпитализацию и проведение шунтирования, однако музыкант продолжал работать, ссылаясь на занятость и финансовые обстоятельства. До последнего он занимался творчеством и уверял знакомых, что его состояние не критично.
25 марта 2011 года во время гастролей в Оренбурге 59-летний Александр Барыкин перенес обширный инфаркт. В медицинском учреждении ему сделали срочную операцию. 26 марта 2011 года артист скончался в больнице. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище в Москве.
Через год на могиле установили памятник — скульптуру певца с гитарой в полный рост. Средства на его создание собирались при участии Аллы Пугачевой.
Память об Александре БарыкинеПосле смерти отца Георгий Барыкин продолжил музыкальную деятельность. Он стремился представить слушателям собственные произведения, в том числе предпринимал попытку участия в проекте «Голос». При этом от него ожидали исполнения известных песен Александра Барыкина.
Георгий занимался популяризацией творчества отца: организовывал фестивали, инициировал судебные разбирательства в связи с незаконным распространением композиций и добивался удаления пиратского контента. Он оказал консультативную поддержку при подготовке биографической книги об Александре Барыкине. В 2023 году Георгий стал участником программы «Секрет на миллион», где рассказал о судебных спорах, связанных с наследством.
Родные бережно сохраняют память о музыканте. Георгий отмечал, что часто вспоминает отца, с которым находился рядом с раннего детства. Он рассказывал, что особенно остро ощутил отсутствие поддержки отца во время собственной госпитализации.
Дом, в котором Александр Александрович провел последние годы, он завещал дочери Кире. Постоянно в нем никто не проживает. Георгий подчеркивал, что для него главным наследием стали не материальные ценности, а опыт совместной работы с отцом.
«Даже когда папа собирал стадионы, мы не жили особо богато. У отца перед смертью даже машины не было, он продал ее после того как организовал концерт и попал в долги. Ушел как настоящий рокер — без всего. Потом по телевидению показывали какие-то якобы его особняки — но это все враки, чужие коттеджи», — отмечает наследник музыканта.Мать артиста, сообщала, что после смерти сына некоторое время поддерживала отношения с Нелли Власовой. Однако после ее второго брака общение прекратилось. Поддержку пожилой женщине оказывали друзья сына и внук Георгий.
«Сашу погубили женщины! С другой стороны, если бы он не настолько отдавался чувствам, а был равнодушным, расчетливым человеком, не было бы такой прекрасной музыки и искренней зрительской любви», — считает близкий друг Александра художник Константин Мирошник.Он признавался, что продолжает скучать по другу и хотел бы, чтобы музыкант знал: его песни и сегодня находят отклик у слушателей.