«В уютном Тбилиси»: Полина Диброва бросила детей ради романтического путешествия

Бывшая жена Диброва улетела в Грузию с Романом Товстиком, оставив детей с отцом
Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина отправилась в путешествие по Грузии вместе со своим новым избранником Романом Товстиком. Романтическими кадрами из поездки модель поделилась с подписчиками в личном блоге.



Пара выбрала для отдыха Тбилиси, где проводит время вдвоём. На одном из свежих фото Полина запечатлела себя с любимым человеком на фоне вечернего города.

«Вечер в уютном Тбилиси», — подписала она снимок.
Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* @polinadibrova)
Детей от брака с Дмитрием Дибровым женщина оставила дома. Пока бывшая супруга наслаждается отдыхом, за сыновьями присматривает их знаменитый отец. В сторис, которые опубликовала Полина, видно, как мальчики весело проводят время в бассейне в компании Дмитрия.

Ранее стало известно, как Дмитрий Дибров отреагировал на новую любовь бывшей супруги.

