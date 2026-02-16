«В уютном Тбилиси»: Полина Диброва бросила детей ради романтического путешествия
Бывшая жена Диброва улетела в Грузию с Романом Товстиком, оставив детей с отцом
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина отправилась в путешествие по Грузии вместе со своим новым избранником Романом Товстиком. Романтическими кадрами из поездки модель поделилась с подписчиками в личном блоге.
Пара выбрала для отдыха Тбилиси, где проводит время вдвоём. На одном из свежих фото Полина запечатлела себя с любимым человеком на фоне вечернего города.
«Вечер в уютном Тбилиси», — подписала она снимок.Детей от брака с Дмитрием Дибровым женщина оставила дома. Пока бывшая супруга наслаждается отдыхом, за сыновьями присматривает их знаменитый отец. В сторис, которые опубликовала Полина, видно, как мальчики весело проводят время в бассейне в компании Дмитрия.
Ранее стало известно, как Дмитрий Дибров отреагировал на новую любовь бывшей супруги.