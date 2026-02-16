«В уютном Тбилиси»: Полина Диброва бросила детей ради романтического путешествия

16 февраля 2026, 20:04

Бывшая жена Диброва улетела в Грузию с Романом Товстиком, оставив детей с отцом

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина отправилась в путешествие по Грузии вместе со своим новым избранником Романом Товстиком. Романтическими кадрами из поездки модель поделилась с подписчиками в личном блоге.





Пара выбрала для отдыха Тбилиси, где проводит время вдвоём. На одном из свежих фото Полина запечатлела себя с любимым человеком на фоне вечернего города.

«Вечер в уютном Тбилиси», — подписала она снимок.