Джиган после развода с Самойловой рискует остаться на улице
Самойлова рассказала, что после развода с Джиганои планирует забрать дом себе
После развода с Оксаной Самойловой Джиган может остаться без жилья. Вся семейная недвижимость, включая трехэтажный особняк в коттеджном поселке «Шато Соверен», перейдет к его супруге, пишет Starhit.ru.
Площадь дома составляет почти 1300 квадратных метров, а стоимость с участком на 22 сотки превышает 350 миллионов рублей.
Женщина уверена, что особняк станет ее собственностью после официального развода. Она планирует переехать обратно в него и не скрывает, что это оставит Дениса без крыши над головой.
«Ему придется искать новое жилье. Он не думает о разводе, поэтому, вероятно, не переживает о таких мелочах», — отметила звезда в реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».
Самойлова также подчеркнула, что не против, если дети будут часто навещать отца. Сейчас знаменитость сосредоточена на самореализации и планирует достичь новых высот без поддержки мужа. Оксана считает, что годы брака ограничивали ее возможности.