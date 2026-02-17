Джиган после развода с Самойловой рискует остаться на улице

17 февраля 2026, 09:32

Самойлова рассказала, что после развода с Джиганои планирует забрать дом себе

Рэпер Джиган с Оксаной Самойловой (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

После развода с Оксаной Самойловой Джиган может остаться без жилья. Вся семейная недвижимость, включая трехэтажный особняк в коттеджном поселке «Шато Соверен», перейдет к его супруге, пишет Starhit.ru.





Площадь дома составляет почти 1300 квадратных метров, а стоимость с участком на 22 сотки превышает 350 миллионов рублей.



Женщина уверена, что особняк станет ее собственностью после официального развода. Она планирует переехать обратно в него и не скрывает, что это оставит Дениса без крыши над головой.





«Ему придется искать новое жилье. Он не думает о разводе, поэтому, вероятно, не переживает о таких мелочах», — отметила звезда в реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».